Анна Письменская вышла в финал ЧЕ в прыжках с трамплина 1 м

В Киеве проходит шестой день чемпионата Европы по прыжкам в воду.



Украинка Анна Письменская с третьим результатом в квалификации вышла в финал соревнований по прыжкам с метрового трамплина.

Письменская набрала 250,45 балла.

Дарья Шелестюк в финал не прошла, заняв в квалификации 16-е место (206,10).



Выиграла квалификацию итальянка Елена Берточчи (261,80), второй была россиянка Надежда Бажина (255,30).



Финал в этом виде программы состоится в субботу в 16:30.

В Киеве проходит шестой день чемпионата Европы по прыжкам в воду.Украинкас третьим результатом в квалификации вышла в финал соревнований по прыжкам с метрового трамплина.Письменская набрала 250,45 балла.Дарья Шелестюк в финал не прошла, заняв в квалификации 16-е место (206,10).Выиграла квалификацию итальянка Елена Берточчи (261,80), второй была россиянка Надежда Бажина (255,30).Финал в этом виде программы состоится в субботу в 16:30.