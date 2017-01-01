Илья Кваша завоевал серебро, Олег Колодий бронзу на ЧЕ в прыжках с 3-метрового трамплина

Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Киев (Украина), 16 июня

В Киеве завершился пятый день чемпионата Европы по прыжкам в воду. Мужчины разыграли комплект наград в прыжках с трехметрового трамплина. Украинцы завоевали две медали.стал серебряным призером, набрав в сумме за шесть прыжков 484,30 балла.поднялся на третью ступеньку пьедестала почета с результатом 470,30 балла.Победил россиянин Илья Захаров, опередив Квашу на 40,8 балла, Колодия – на 54,8.Теперь в активе сборной Украины девять медалей - три золотых, три серебряных и три бронзовые.Ранее золото завоевал дуэт Максим Долгов / Александр Горшковозов (вышка, синхронные прыжки), Илья Кваша (трамплин, 1 м) и Анна Письменская (трамплин, 3 м).Серебряными призерами стали дуэты Виктория Кесарь/ Александр Горшковозов (команда) и Виктория Кесарь / Станислав Олиферчик (микст, трамплин 3 м).Бронзовые медали выиграли Валерия Люлько / София Лыскун (вышка, синхронные прыжки) и Анастасия Недобига (трамплин, 3 м).Украинцы лидируют в общекомандном медальном зачете (3-3-3), вторые - британцы (3-0-1), третьи – россияне (1-4-2), четвертые – французы и итальянцы (по 1-0-1), шестые – немцы (0-1-1), седьмые – швейцарцы (0-1-0).По общему числу наград первые украинцы (9), вторые – россияне (7), третьи – британцы (4).1. Илья Захаров (Россия) – 525,10 балла