Валерия Люлько и Максим Долгов – четвертые на ЧЕ в прыжках в воду с вышки в миксте

Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Киев (Украина), 16 июня

В Киеве проходит пятый день чемпионата Европы по прыжкам в воду.Украинцыостановились в шаге от пьедестала, заняв четвертое место в прыжках в вышки в миксте с суммой баллов за пять прыжков 297,60. Украинцы уступили 1,98 балла бронзовым призерам из Италии Ноэми Батки / Майкол Верцотто.Золото завоевали британцы Лу Тулсон / Мэтью Ли (308,16) балла, серебро взяли россияне Юлия Тимошинина и Виктор Минибаев (300,30).На данный момент в активе сборной Украины семь медалей - три золотых, две серебряные и две бронзовые.Чемпионами Европы стал дуэт Максим Долгов / Александр Горшковозов (синхронные прыжки, вышка), Илья Кваша (трамплин, 1 м) и Анна Письменская (трамплин, 3 м).Серебряные медали завоевали Виктория Кесарь/ Александр Горшковозов (команда) и Виктория Кесарь / Станислав Олиферчик (микст, трамплин 3 м). Бронзовым призерам стал дуэт Валерия Люлько / София Лыскун (синхронные прыжки, вышка) и Анастасия Недобига (трамплин, 3 м).Украинцы лидируют в общекомандном медальном зачете, вторые - британцы (3-0-1), третье место делят француза и итальянцы (1-0-1), пятые – россияне (0-4-2), шестые – немцы (0-1-1), седьмые – швейцарцы (0-1-0).Сегодня будет разыгран еще один комплект наград – у мужчин в индивидуальных прыжках с трехметрового трамплина. В этом виде Украину в финале представят Илья Кваша и Олег Колодий.1. Лу Тулсон / Мэтью Ли (Великобритания) – 308,16 балла2. Юлия Тимошинина / Виктор Минибаев (Россия) – 300,303. Ноеми Батки / Майкол Верзотто (Италия) – 299,584. Валерия ЛЮЛЬКО / Максим ДОЛГОВ (Украина) – 397,60