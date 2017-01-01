Письменская – чемпионка Европы в прыжках в воду с 3-метрового трамплина, Недобига – бронзовый призер

Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Киев (Украина), 15 июня

В Киеве проходит чемпионат Европы по прыжкам в воду. Женщины разыграли медали в индивидуальном первенстве в прыжках с трехметрового трамплина. Украинки завоевали две медали – золото и бронзу.Чемпионкой Европы сталас результатом 303,30 балла за пять прыжков, опередив на 10,05 балла Мишель Гемберг из Швейцарии. Бронзовую медаль завоевала Анастасия(291,65).После четырех дней соревнований на домашнем чемпионате Европы в активе сборной Украины семь медалей – три золотых, две серебряные и две бронзовые.Сегодня золото завоевали Максим Долгов и Александр Горшковозов в синхронных прыжках с вышки.Ранее победу праздновал Илья Кваша в прыжках с метрового трамплина, серебряные медали завоевали Виктория Кесарь с Александром Горшковозовым в командных соревнованиях и Кесарь со Станиславом Олиферчиком в прыжках с трехметрового трамплина в миксте, бронза у дуэта Валерия Люлько / София Лыскун в синхронных прыжках с вышки.2. Мишель Гемберг (Швейцария) – 293,25