Письменская – чемпионка Европы в прыжках в воду с 3-метрового трамплина, Недобига – бронзовый призер

В Киеве проходит чемпионат Европы по прыжкам в воду. Женщины разыграли медали в индивидуальном первенстве в прыжках с трехметрового трамплина. Украинки завоевали две медали – золото и бронзу.
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