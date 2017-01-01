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Долгов и Горшковозов – чемпионы Европы в синхронных прыжках в воду с вышки

Долгов и Горшковозов – чемпионы Европы в синхронных прыжках в воду с вышки

В Киеве проходит чемпионат Европы по прыжкам в воду. Мужчины разыграли медали в синхронных прыжках с вышки.

Звание чемпионов Европы завоевали украинцы Максим Долгов и Александр Горшковозов, набравшие в сумме за шесть прыжков 431,28 балла. Украинцы победили с большим отрывом от соперников, опередив на 24,72 балла россиян Никиту Шлейхара и Александра Белевцева, ставших серебряными призерами. Бронзу выиграли британцы Ноа Уильямс и Мэттью Диксон, проигравшие украинцам 43,23 балла, россиянам – 18,51 балла.

Украинцы после третьего прыжка уступали британцам 2,64 балла, но затем вышли вперед и продолжали наращивать преимущество над соперниками. Отметим, что только в программе украинцев был прыжок с коэффициентом сложности 3,7. Это был пятый прыжок, после которого они стали, практически, недосягаемы для соперников.

Золото Долгова и Горшковозова стало пятой медалью в активе сборной Украины и второй золотой. На данный момент в медальной копилке сборной Украины два золота, два серебра и одна бронза.
Чемпионом Европы стал Илья Кваша в прыжках с метрового трамплина, серебряные медали завоевали Виктория Кесарь с Александром Горшковозовым в командных соревнованиях и Кесарь со Станиславом Олиферчиком в прыжках с трехметрового трамплина в миксте, бронза у дуэта Валерия Люлько / София Лыскун в синхронных прыжках с вышки.

Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Киев (Украина), 15 июня
Мужчины. Вышка. Синхронные прыжки.
1. Максим Долгов / Александр Горшковозов (Украина) – 431,28
2. Никита Шлейхар / Александр Белевцев )Россия) – 406,56
3. Ноа Уильямс / Мэттью Диксон (Великобритания) – 388,05
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