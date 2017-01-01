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Илья Кваша – чемпион Европы в прыжках в воду с метрового трамплина
Илья Кваша – чемпион Европы в прыжках в воду с метрового трамплина В Киеве проходит чемпионат Европы по прыжкам в воду. Мужчины разыграли медали в прыжках с метрового трамплина.

Чемпионом Европы стал украинец Илья Кваша, который не оставил шансов своим соперникам, набрав в сумме за шесть прыжков 431,75 балла. Илья опередил на 11,95 балла немца Патрика Хаусдинга, ставшего серебряным призером. Бронзу выиграл француз Матье Россе (412,95).

В шаге от пьедестала остановился еще один украинец Олег Колодий, занявший четвертое место.

После трех дней соревнований в медальной копилке сборной Украины четыре награды – одна золотая, две серебряных и одна бронзовая. Напомним, ранее серебряные медали завоевали Виктория Кесарь с Александром Горшковозовым в командных соревнованиях и Кесарь со Станиславом Олиферчиком в прыжках с трехметрового трамплина в миксте. Обладательницами бронзовых медалей сегодня стали Валерия Люлько и София Лыскун в синхронных прыжках с 10-метрового трамплина.

Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Киев (Украина), 14 июня
Мужчины. Трамплин, 1 м
1. Илья Кваша (Украина) – 431,75 балла
2. Патрик Хаусдинг (Германия) – 419,80
3. Матье Россе (Франция) – 412,95
4. Олег КОЛОДИЙ (Украина) – 391,10

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