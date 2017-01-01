Илья Кваша – чемпион Европы в прыжках в воду с метрового трамплина

Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Киев (Украина), 14 июня

В Киеве проходит чемпионат Европы по прыжкам в воду. Мужчины разыграли медали в прыжках с метрового трамплина.Чемпионом Европы стал украинец, который не оставил шансов своим соперникам, набрав в сумме за шесть прыжков 431,75 балла. Илья опередил на 11,95 балла немца Патрика Хаусдинга, ставшего серебряным призером. Бронзу выиграл француз Матье Россе (412,95).В шаге от пьедестала остановился еще один украинец Олег Колодий, занявший четвертое место.После трех дней соревнований в медальной копилке сборной Украины четыре награды – одна золотая, две серебряных и одна бронзовая. Напомним, ранее серебряные медали завоевали Виктория Кесарь с Александром Горшковозовым в командных соревнованиях и Кесарь со Станиславом Олиферчиком в прыжках с трехметрового трамплина в миксте. Обладательницами бронзовых медалей сегодня стали Валерия Люлько и София Лыскун в синхронных прыжках с 10-метрового трамплина.2. Патрик Хаусдинг (Германия) – 419,803. Матье Россе (Франция) – 412,954. Олег КОЛОДИЙ (Украина) – 391,10