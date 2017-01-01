Валерия Люлько и София Лыскун – бронзовые призеры ЧЕ в синхронных прыжках в воду с вышки

В Киеве проходит третий день чемпионата Европы по прыжкам в воду. Женщины разыграли комплект медалей в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.



Украинки Валерия Люлько и София Лыскун завоевали бронзовые медали, набрав в сумме за пять прыжков 288,96 балла. Для украинок это первые медали в карьере во взрослом чемпионате Европы.



Чемпионками Европы стали британки Руби Боуэр и Фоебе Банкс (299,19), обладателем серебряных медалей стал российский дуэт Юлия Тимошинина / Валерия Белова (297,00).



Теперь в активе сборной Украины три медали – две серебряных и одна бронзовая. Напомним, ранее серебряные медали завоевали Виктория Кесарь с Александром Горшковозовым в командных соревнованиях и Кесарь со Станиславом Олиферчиком в прыжках с трехметрового трамплина в миксте.



Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Киев (Украина), 14 июня

Женщины. Вышка. Синхронные прыжки.

1. Руби Боуэр / Фоебе Банкс (Великобритания) – 299,19 балла

2. Юлия Тимошинина / Валерия Белова (Россия) – 297,00

3. Валерия Люлько / София Лыскун (Украина) – 288,96