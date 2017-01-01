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София Лискун – пятая на прыжках в воду с вышки на чемпионате Европы в Киеве
Сегодня, 13 июня, в Киеве (Украина) на чемпионате Европы по прыжкам в воду в вечерней программе женщины разыграли комплект медалей в прыжках с вышки.

Победила британка Лу Тулсон, набрав в сумме за пять прыжков 330,75 балла. Серебро и бронзу завоевали россиянки - Анна Чуйнышена (326,90) и Юлия Тимошинина (313,30) соответственно.

Украинка София Лискун заняла пятое место (293,25), ее подруга по сборной Валерия Люлько – седьмое (288,30).

Напомним, после двух дней соревнований в активе сборной Украины две серебряные медали, которые завоевали Виктория Кесарь с Александром Горшковозовым в командных соревнованиях и Кесарь со Станиславом Олиферчиком в прыжках с трехметрового трамплина в миксте.

Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Киев (Украина), 13 июня
Женщины. Вышка. Индивидуальные прыжки.
1. Лу Тулсон (Великобритания) – 330,75
2. Анна Чуйнышена (Россия) – 326,90
3. Юлия Тимошинина ( Россия) – 313,30

5. София Лискун (Украина) – 293,25
7. Валерия Люлько (Украина) – 288,30
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