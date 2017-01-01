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Виктория Кесарь и Станислав Олиферчик – серебряные призеры ЧЕ в прыжках в воду с трамплина в миксте

Виктория Кесарь и Станислав Олиферчик – серебряные призеры ЧЕ в прыжках в воду с трамплина в миксте

В Киеве проходит второй день чемпионата Европы по прыжкам в воду.

Украинцы Виктория Кесарь и Станислав Олиферчик завоевали серебряные медали в прыжках с трехметрового трамплина в миксте, набрав 282,96 балла. В борьбе за второе место украинцы опередили на 1,56 балла бронзовых призеров из Германии Тину Пунцель и Лу Массенберга.

Чемпионами Европы стали итальянцы Елена Берточчи и Майкол Верзотто.

Теперь в активе сборной Украины две серебряные награды. Напомним, в первый день турнира Виктория Кесарь и Александр Горшковозов стали серебряными призерами в командных соревнованиях.

Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Киев (Украина), 13 июня

Микст. Трамплин, 3 м
1. Елена Берточчи / Майкол Верзотто (Италия) – 287,88 балла
2. Виктория Кесарь / Станислав Олиферчик (Украина) – 282,96
3. Тина Пунцель / Лу Массенберг (Германия) – 281,40

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