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Виктория Кесарь и Александр Горшковозов – серебряные призеры чемпионата Европы в командных соревнованиях

Виктория Кесарь и Александр Горшковозов – серебряные призеры чемпионата Европы в командных соревнованиях. Фото noc-ukr.org

Вчера, 12 июня, в Киеве стартовал чемпионат Европы по прыжкам в воду. За семь дней будут разыграны 13 комплектов наград. За них будут бороться спортсмены из 23-х стран Европы. В первый день соревнований был разыгран один комплект медалей – в командных соревнованиях.

Украинцы Виктория Кесарь и Александр Горшковозов завоевали серебряные медали с результатом 366,55 балла. В борьбе за серебро украинцы опередили россиян на 0,45 балла.

Победили французы Лаура Марино и Матье Россе (372,40).

Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Киев (Украина), 12 июня
Командные соревнования.
1. Лаура Марино / Матье Россе (Франция) – 372,40 балла
2. Виктория Кесарь / Александр Горшковозов (Украина) – 366,55
3. Надежда Бажина / Виктор Минибаев (Россия) – 366,10
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