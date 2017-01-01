Виктория Кесарь и Александр Горшковозов – серебряные призеры чемпионата Европы в командных соревнованиях

Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Киев (Украина), 12 июня

Вчера, 12 июня, в Киеве стартовал чемпионат Европы по прыжкам в воду. За семь дней будут разыграны 13 комплектов наград. За них будут бороться спортсмены из 23-х стран Европы. В первый день соревнований был разыгран один комплект медалей – в командных соревнованиях.Украинцызавоевали серебряные медали с результатом 366,55 балла. В борьбе за серебро украинцы опередили россиян на 0,45 балла.Победили французы Лаура Марино и Матье Россе (372,40).1. Лаура Марино / Матье Россе (Франция) – 372,40 балла3. Надежда Бажина / Виктор Минибаев (Россия) – 366,10