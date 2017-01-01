Российские прыгуны в воду не будут пропускать чемпионат Европы в Киеве

Сборная России по прыжкам в воду не собирается пропускать чемпионат Европы в Киеве из-за напряженных отношений между странами, заявила главный тренер команды Светлана Моисеева.



«Мы выступим на чемпионате Европы, получили соответствующее одобрение МИД. Отбор на чемпионат Европы пройдет по итогам нынешнего чемпионата России в Казани», - сказала Моисеева.



«Будем надеяться, что чемпионат Европы пройдет в хорошей атмосфере», - сообщил, в свою очередь президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко.



Чемпионат Европы по прыжкам в воду пройдет в Киеве 12-18 июня.

Сборная России по прыжкам в воду не собирается пропускать чемпионат Европы в Киеве из-за напряженных отношений между странами, заявила главный тренер команды Светлана Моисеева.«Мы выступим на чемпионате Европы, получили соответствующее одобрение МИД. Отбор на чемпионат Европы пройдет по итогам нынешнего чемпионата России в Казани», - сказала Моисеева.«Будем надеяться, что чемпионат Европы пройдет в хорошей атмосфере», - сообщил, в свою очередь президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко.Чемпионат Европы по прыжкам в воду пройдет в Киеве 12-18 июня.