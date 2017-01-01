Долгов и Науменко – пятые на этапе Мировой серии в синхронных прыжках в воду с вышки

В Гуанчжоу (Китай) стартовал второй этап Мировой серии по прыжкам в воду.



У мужчин в синхронных прыжках с вышки уверенно победили китайцы Чен Айшен / Ян Хао, набравшие за шесть прыжков 463,71 балла, опередив на 25,77 балла немцев Патрика Хаусдинга и Сашу Кляйна. В призовую тройку также вошли россияне Виктор Минибаев и Александр Бондарь (429,03).



Украинский дуэт Максим Долгов / Евгений Науменко занял пятое место с результатом 331,89 балла.



Прыжки в воду. Мировая серия. Второй этап. Гуанчжоу (Китай), 9 марта

Мужчины. Вышка. Синхронные прыжки.

1. Чен Айшен / Ян Хао (Китай) – 463,71

2. Патрик Хаусдинг / Саша Кляйн (Германия) – 437,94

3. Виктор Минибаев / Александр Бондарь (Россия) – 429,03

…

5. Максим Долгов / Евгений Науменко (Украина) – 331,89

