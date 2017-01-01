Сборная Украины завоевала 9 медалей на ЧМ по водным видам спорта и заняла 18-е место

Вчера, 30 июля, в Будапеште (Венгрия) завершился чемпионат мира по водным видам спорта.



Всего за 17 дней соревнований в Будапеште было разыграно 75 комплектов медалей. Украинцы завоевали девять медалей – две серебряные и семь бронзовых. Шесть медалей завоевали синхронистки (0-1-6), одну - прыгуны в воду (0-0-1) и две пловцы (0-2-0).



В общекомандном зачете сборная Украины с девятью медалями заняла 18-е место. Победили американцы (21-12-13), вторые – китайцы (12-12-6), третьи – россияне (11-6-8).



По общему числу наград украинцы делят седьмое место с командами Франции, Венгрии и Японии (по 9). Первые – американцы (46), вторые – китайцы (30), третьи – россияне (25).



На пьедестал почета за медалями разного достоинства поднимались спортсмены из 29-ти стран мира.



Водные виды спорта. Чемпионат мира. Будапешт (Венгрия), 14-30 июля

Украинцы – призеры



Плавание. Мужчины.

Вольный стиль. 1500 м

1. Грегорио Палтриньери (Италия) – 14.35,85

2. Михаил Романчук (Украина) – 14.37,14

3. Мак Хортон (Австралия) – 14.47,70



Баттерфляй. 50 м

1. Бенджамин Проуд (Великобритания) – 22,75

2. Николас Сантос (Бразилия) – 22,79

3. Андрей Говоров (Украина) – 22,84



Прыжки в воду. Мужчины.

Трамплин, 3 м. Синхронные прыжки.

1. Евгений Кузнецов / Илья Захаров (Россия) – 450,30

2. Цао Юань / Си Сии (Китай) – 443,40

3. Олег Колодий / Илья Кваша (Украина) – 429,99



Синхронное плавание.

Соло. Техническая программа.

1. Светлана Колесниченко (Россия) – 95,2036

2. Она Карбонелл (Испания) – 93,6534

3. Анна Волошина (Украина) – 91,9992



Соло. Произвольная программа.

1. Светлана Колесниченко (Россия) – 96,1333 балла

2. Она Карбонелл (Испания) – 95,0333

3. Анна Волошина (Украина) – 93,3000



Дуэты. Техническая программа.

1. Светлана Колесниченко / Александра Пацкевич (Россия) – 95,0515 баллов

2. Цзян Тинтин / Цзян Венвен (Китай) – 94,0775

3. Анна Волошина / Елизавета Яхно (Украина) – 92,6482



Дуэты. Произвольная программа.

1. Светлана Колесниченко / Александра Пацкевич (Россия) – 97,000 балла

2. Ян Тинь-Тинь / Ян Венвен (Китай) – 95,3000

3. Анна Волошина / Елизавета Яхно (Украина) – 93,1333



Группы. Произвольная программа.

1. Россия – 97,3000

2. Китай – 95,2333

3. УКРАИНА (Марина Алексива, Валерия Апрелева, Анастасия Савчук, Анна Волошина, Владислава Алексива, Александра Кашуба, Ксения Сидоренко, Елизавета Яхно) – 93,9333



Комбинация. Произвольная программа.

1. Китай – 96,1000 балла

2. Украина (Марина Алексива, Валерия Апрелева, Яна Нарежная, Алина Шинкаренко, Анна Волошина, Владислава Алексива, Александра Кашуба, Анастасия Савчук, Ксения Сидоренко, Елизавета Яхно) – 94,0000

3. Япония – 93,2000 Вчера, 30 июля, в Будапеште (Венгрия) завершился чемпионат мира по водным видам спорта.Всего за 17 дней соревнований в Будапеште было разыграно 75 комплектов медалей. Украинцы завоевали девять медалей – две серебряные и семь бронзовых. Шесть медалей завоевали синхронистки (0-1-6), одну - прыгуны в воду (0-0-1) и две пловцы (0-2-0).В общекомандном зачете сборная Украины с девятью медалями заняла 18-е место. Победили американцы (21-12-13), вторые – китайцы (12-12-6), третьи – россияне (11-6-8).По общему числу наград украинцы делят седьмое место с командами Франции, Венгрии и Японии (по 9). Первые – американцы (46), вторые – китайцы (30), третьи – россияне (25).На пьедестал почета за медалями разного достоинства поднимались спортсмены из 29-ти стран мира.1. Грегорио Палтриньери (Италия) – 14.35,853. Мак Хортон (Австралия) – 14.47,701. Бенджамин Проуд (Великобритания) – 22,752. Николас Сантос (Бразилия) – 22,791. Евгений Кузнецов / Илья Захаров (Россия) – 450,302. Цао Юань / Си Сии (Китай) – 443,401. Светлана Колесниченко (Россия) – 95,20362. Она Карбонелл (Испания) – 93,65341. Светлана Колесниченко (Россия) – 96,1333 балла2. Она Карбонелл (Испания) – 95,03331. Светлана Колесниченко / Александра Пацкевич (Россия) – 95,0515 баллов2. Цзян Тинтин / Цзян Венвен (Китай) – 94,07751. Светлана Колесниченко / Александра Пацкевич (Россия) – 97,000 балла2. Ян Тинь-Тинь / Ян Венвен (Китай) – 95,30001. Россия – 97,30002. Китай – 95,23331. Китай – 96,1000 балла3. Япония – 93,2000