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Сборная Украины завоевала 9 медалей на ЧМ по водным видам спорта и заняла 18-е место

Сборная Украины завоевала 9 медалей на ЧМ по водным видам спорта и заняла 18-е место

Вчера, 30 июля, в Будапеште (Венгрия) завершился чемпионат мира по водным видам спорта.

Всего за 17 дней соревнований в Будапеште было разыграно 75 комплектов медалей. Украинцы завоевали девять медалей – две серебряные и семь бронзовых. Шесть медалей завоевали синхронистки (0-1-6), одну - прыгуны в воду (0-0-1) и две пловцы (0-2-0).

В общекомандном зачете сборная Украины с девятью медалями заняла 18-е место. Победили американцы (21-12-13), вторые – китайцы (12-12-6), третьи – россияне (11-6-8).

По общему числу наград украинцы делят седьмое место с командами Франции, Венгрии и Японии (по 9). Первые – американцы (46), вторые – китайцы (30), третьи – россияне (25).

На пьедестал почета за медалями разного достоинства поднимались спортсмены из 29-ти стран мира.

Водные виды спорта. Чемпионат мира. Будапешт (Венгрия), 14-30 июля
Украинцы – призеры

Плавание. Мужчины.
Вольный стиль. 1500 м
1. Грегорио Палтриньери (Италия) – 14.35,85
2. Михаил Романчук (Украина) – 14.37,14
3. Мак Хортон (Австралия) – 14.47,70

Баттерфляй. 50 м
1. Бенджамин Проуд (Великобритания) – 22,75
2. Николас Сантос (Бразилия) – 22,79
3. Андрей Говоров (Украина) –  22,84

Прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин, 3 м. Синхронные прыжки.
1. Евгений Кузнецов / Илья Захаров (Россия) – 450,30
2. Цао Юань / Си Сии (Китай) – 443,40
3. Олег Колодий / Илья Кваша (Украина) – 429,99

Синхронное плавание.
Соло. Техническая программа.
1. Светлана Колесниченко (Россия) – 95,2036
2. Она Карбонелл (Испания) – 93,6534
3. Анна Волошина (Украина) – 91,9992

Соло. Произвольная программа.
1. Светлана Колесниченко (Россия) – 96,1333 балла
2. Она Карбонелл (Испания) – 95,0333
3. Анна Волошина (Украина) – 93,3000

Дуэты. Техническая программа.
1. Светлана Колесниченко / Александра Пацкевич (Россия) – 95,0515 баллов
2. Цзян Тинтин / Цзян Венвен (Китай) – 94,0775
3. Анна Волошина / Елизавета Яхно (Украина) – 92,6482

Дуэты. Произвольная программа.
1. Светлана Колесниченко / Александра Пацкевич (Россия) – 97,000 балла
2. Ян Тинь-Тинь / Ян Венвен (Китай) – 95,3000
3. Анна Волошина / Елизавета Яхно (Украина) – 93,1333

Группы.  Произвольная программа.
1. Россия – 97,3000
2. Китай – 95,2333
3. УКРАИНА (Марина Алексива, Валерия Апрелева, Анастасия Савчук, Анна Волошина, Владислава Алексива, Александра Кашуба, Ксения Сидоренко, Елизавета Яхно) – 93,9333

Комбинация. Произвольная программа.
1. Китай – 96,1000 балла
2. Украина (Марина Алексива, Валерия Апрелева, Яна Нарежная, Алина Шинкаренко, Анна Волошина, Владислава Алексива, Александра Кашуба, Анастасия Савчук, Ксения Сидоренко, Елизавета Яхно) – 94,0000
3. Япония – 93,2000
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