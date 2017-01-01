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Сборная Украины – 16-я в командном зачете после 13 дней на ЧМ по водным видам спорта
Сборная Украины – 16-я в командном зачете после 13 дней на ЧМ по водным видам спортаСегодня, 26 июля, в Будапеште (Венгрия) прошел 13-й день чемпионата мира по водным видам спорта. Было разыграно пять комплектов медалей, все в турнире пловцов, в дисциплинах в которых украинцы не представлены.

Американские пловцы установили мировой рекорд в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м -  3.38,56.

С рекордом Европы победил итальянец Габриэле Детти на 800 м вольным стилем  – 7.40,77.

На данный момент на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште разыграны 47 комплектов наград из 75-ти. Сборная Украины в общекомандном зачете занимает 16-е место с одной серебряной и семью бронзовыми медалями.

Лидируют китайцы (12-9-4), вторые – россияне (8-3-6), третьи – американцы (7-9-6), четвертые – французы (5-1-1), пятые – британцы (4-2-1), шестые – итальянцы (3-3-8).
По общему числу наград первые – китайцы (25), вторые – американцы (22), третьи – россияне (17, четвертые – итальянцы (14), пятые – украинцы (8).

Водные виды спорта. Чемпионат мира. Будапешт (Венгрия), 26 июля
Плавание. Мужчины.
Вольный стиль. 800 м
1. Габриэле Детти (Италия) – 7.40,77 - рекорд Европы
2. Войцех Войдак (Польша) – 7.41,73
3. Грегорио Палтриньери (Италия) – 7.42,44

Баттерфляй. 200 м
1. Чад Ле Кло (ЮАР) – 1.53,33
2. Ласло Чех (Венгрия) – 1.53,72
3. Дайя Сето (Япония) – 1.54,21

Брасс. 50 м
1. Адам Пити (Великобритания) – 25,99
2. Жоао Гомеш (Бразилия) – 26,52
3. Камерон ван дер Бург (ЮАР) – 26,60

Женщины
Вольный стиль. 200 м
1. Федерика Пеллегрини (Италия) – 1.54,73
2. Кэти Ледеки (США) и Эмма Маккеон (Австралия) – по 1.55,18

Смешанная комбинированная эстафета 4х100 м
1. США – 3.38,56 – мировой рекорд
2. Австралия – 3.41,21
3. Канада – 3.41,25
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