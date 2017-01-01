Сборная Украины – 12-я в командном зачете после 10 дней на ЧМ по водным видам спорта

Водные виды спорта. Чемпионат мира. Будапешт (Венгрия), 23 июля

Сегодня, 23 июля, в Будапеште (Венгрия) прошел 10-й день чемпионата мира по водным видам спорта и первый день в турнире пловцов. Было разыграно четыре комплекта медалей в дисциплинах, в которых украинцы не представлены.Чемпионами мира в плавании на 400 м вольным стилем стали китаец Сунь Ян (3.41,38) и американка Кэти Ледеки (3.58,34), а также сборная США в мужской и женской эстафетах 4х100 м вольным стилем.Украинцы Андрей Говоров и Андрей Хлопцов вышли в финал в плавании баттерфляем на 50 м: Говоров со вторым результатом (22,77), Хлопцов с восьмым (23,31). Лучшим в полуфинале был американец Калеб Ремел Дрессел (22,76). Финал состоится в понедельник, 24 июля, в вечерней сессии.На данный момент на чемпионате мира по водным видам спорта разыграны 33 комплекта наград из 75-и. Сборная Украины в общекомандном зачете занимает 12-е место с одной серебряной и шестью бронзовыми медалями.Лидируют китайцы (10-9-3), вторые – россияне (8-3-3), третьи – французы (5-1-1), четвёртые – американцы (4-3-3), пятые – итальянцы (1-3-6), шестые – британцы (1-2-1).По общему числу наград первые – китайцы (22), вторые – россияне (14), третьи –американцы и итальянцы (по 10), четвертые – французы и украинцы (по 7).1. Сунь Ян (Китай) – 3.41,382. Мак Ортон (Австралия) – 3.43,853. Габриэле Детти (Италия) – 3.43,931. США – 3.10,062. Бразилия – 3.10,343. Венгрия – 3.11,991. Кэти Ледеки (США) – 3.58,342. Леа Смит (США) – 4.01,543. Ли Бинцзи (Китай) – 4.03,251. США – 3.31,722. Австралия – 3.32,013. Голландия – 3.32,64