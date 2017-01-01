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Сборная Украины – 12-я в командном зачете после 10 дней на ЧМ по водным видам спорта
Сборная Украины – 12-я в зачете после 10 дней на ЧМ по водным видам спортаСегодня, 23 июля, в Будапеште (Венгрия) прошел 10-й день чемпионата мира по водным видам спорта и первый день в турнире пловцов. Было разыграно четыре комплекта медалей в дисциплинах, в которых украинцы не представлены.

Чемпионами мира в плавании на 400 м вольным стилем стали китаец Сунь Ян (3.41,38) и американка Кэти Ледеки (3.58,34), а также сборная США в мужской и женской эстафетах 4х100 м вольным стилем.

Украинцы Андрей Говоров и Андрей Хлопцов вышли в финал в плавании баттерфляем на 50 м: Говоров со вторым результатом (22,77), Хлопцов с восьмым (23,31). Лучшим в полуфинале был американец Калеб Ремел Дрессел (22,76). Финал состоится в понедельник, 24 июля, в вечерней сессии.

На данный момент на чемпионате мира по водным видам спорта разыграны 33 комплекта наград из 75-и. Сборная Украины в общекомандном зачете занимает 12-е место с одной серебряной и шестью бронзовыми медалями.

Лидируют китайцы (10-9-3), вторые – россияне  (8-3-3), третьи – французы (5-1-1), четвёртые – американцы (4-3-3), пятые – итальянцы (1-3-6), шестые – британцы (1-2-1).
По общему числу наград первые – китайцы (22), вторые – россияне (14), третьи –американцы и итальянцы (по 10), четвертые – французы и украинцы (по 7).

Водные виды спорта. Чемпионат мира. Будапешт (Венгрия), 23 июля
Плавание. Мужчины. Вольный стиль. 400 м
1. Сунь Ян (Китай) – 3.41,38
2. Мак Ортон (Австралия) – 3.43,85
3. Габриэле Детти (Италия) – 3.43,93

Мужская эстафета 4х100 м
1. США – 3.10,06
2. Бразилия – 3.10,34
3. Венгрия – 3.11,99

Женщины. Вольный стиль. 400 м
1. Кэти Ледеки (США) – 3.58,34
2. Леа Смит (США) – 4.01,54
3. Ли Бинцзи (Китай) – 4.03,25

Женская эстафета 4х100 м
1. США – 3.31,72
2. Австралия – 3.32,01
3. Голландия – 3.32,64
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