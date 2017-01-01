Сегодня, 20 июля, в Будапеште (Венгрия) завершился седьмой день чемпионата мира по водным видам спорта. Было разыграно три комплекта медалей.
21:21 Олег Колодий – седьмой в прыжках в воду с трехметрового трамплина на ЧМ в Венгрии 93 | Водные виды спорта / Прыжки в воду
20:37 Украинские саблистки и шпажистки преодолели квалификацию на ЧМ, у рапиристов две потери 119 | Фехтование
19:44 Француз Баргиль победил на 18-м этапе «Тур де Франс»; Гривко – 91-й (+Видео) 128 | Велоспорт
16:41 Долгополов вышел в четвертьфинал турнира ATP в Бостаде 161 | Теннис / Главные новости спорта
16:34 Россиян на ЧМ в Венгрии заставили снять одежду с советской символикой 166 | Водные виды спорта
16:19 Шарапова попала в квалификацию US Open 143 | Теннис
15:58 FIA добилась введения Halo, хотя команды были против 210 | Формула-1
15:19 Ломаченко предложил Ригондо: Ставим на кон все — достанется победителю 237 | Бокс
14:05 Боб Арум: Ломаченко может проводить четыре боя в год 209 | Бокс
13:58 Де ла Хойя — Мейвезеру: Зрители хотят видеть драму, а не беготню по рингу 215 | Бокс
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Мультимедиа
Фото
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Июль 2017 (287)
Июнь 2017 (402)
Май 2017 (548)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
© 2006-2017 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.