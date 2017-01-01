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Олег Колодий – седьмой в прыжках в воду с трехметрового трамплина на ЧМ в Венгрии

Олег Колодий – седьмой в прыжках в воду с трехметрового трамплина на ЧМ в Венгрии

Сегодня, 20 июля, в Будапеште (Венгрия) завершился седьмой день чемпионата мира по водным видам спорта. Было разыграно три комплекта медалей.

У мужчин в прыжках в воду с трехметрового трамплина вне конкуренции был китаец Сие Сийи, набрав в сумме за шесть прыжков 547,10 балла и опередив ближайшего преследователя, немца Патрика Хаусдинка на 20,95 балла. Бронзу выиграл россиянин Илья Захаров (505,90).
Украинец Олег Колодий занял седьмое место с результатом 470,00 балла. Илья Кваша в финал не пробился.

Напомним, сегодня ранее украинский дуэт синхронисток Анна Волошина и Елизавета Яхно завоевали бронзу в произвольной программе дуэтов.

За семь дней соревнований в Будапеште был разыгран 21 комплект медалей из 75-ти. В медальной копилке сборной Украины пять бронзовых медалей.

Четырехкратным бронзовым призером стала синхронистка Анна Волошина – в технической и произвольной программах соло и вместе с Яхно в технической и произвольной программах среди дуэтов. Бронза также в активе Олега Колодия и Ильи Кваши в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина.  

В общекомандном зачете сборная Украины занимает 15-е место. Лидируют китайцы (6-6-1), вторые – россияне (6-3-2), третьи – французы (4-1-1), четвертые – американцы (1-2-2), пятые – итальянцы (1-1-4).
По общему числу наград первые – китайцы (13), вторые – россияне (11), третьи – французы и итальянцы (по 6), четвертые американцы и украинцы (по 5).
 
Водные виды спорта. Чемпионат мира. Будапешт (Венгрия), 20 июля
Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м, Индивидуальные прыжки.
1. Си Сии (Китай) – 547,10
2. Патрик Хаусдинг (Германия) – 526,15
3. Илья Захаров  (Россия)– 505,90

7. Олег Колодий (Украина) – 470,00
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