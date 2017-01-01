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Россиян на ЧМ в Венгрии заставили снять одежду с советской символикой

Россиян на ЧМ в Венгрии заставили снять одежду с советской символикой. Фото РИА Новости

Представителей российской делегации при входе на стадион в Будапеште, где проходит чемпионат мира по водным видам спорта, заставили снять футболки с пятиконечными красными звездами и надписями СССР. Об этом, сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидца событий.

О запрете россиянам, среди которых были члены тренерского штаба сборной по водному поло рассказали венгерские полицейские, проводившие досмотр перед входом на арену. Служители правопорядка ссылались на то, что советские звезды приравнены в Венгрии к фашистской символике и запрещены законом.

 Сотрудник службы безопасности принес извинения россиянам и предупредил, что в одежде с советской символикой на мероприятие никого не пустят. Более того, «нарушителям» могут грозить штрафы, лишение аккредитации и даже высылка из страны.

Возражения россиян, что под запрет тогда должны подпадать флаги КНДР и США с изображением звезд, а также флаг Китая, который уже пять раз поднимался в Будапеште в честь побед спортсменов этой страны, не возымели эффекта.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште завершится 30 июля.
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