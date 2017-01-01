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22:04 Максим Долгов и Александр Горшковозов - пятые на ЧМ в синхронных прыжках в воду с вышки 65 | Водные виды спорта / Синхронное плавание / Прыжки в воду

18:45 Ломаченко: Давайте объединим титулы и сделаем спорт интересным 162 | Бокс

17:24 Теннисистки на Уимблдоне заставили сыграть с ними болельщика, дававшего советы (Видео) 141 | Теннис / Видео

17:07 Ангелина Калинина проиграла в третьем раунде квалификации турнира WTA в Бухаресте 147 | Теннис

16:42 Валттери Боттас: Моя цель – долгосрочный контракт с Mercedes 150 | Формула-1

15:07 Алена Фомина проиграла во втором раунде квалификации турнира WTA в Бухаресте 152 | Теннис

11:59 Уимблдон. Видеообзор финала в миксте Маррей/Хингис — Континен/Уотсон 151 | Теннис / Видео

11:34 Рейтинг ATP. Федерер стал третьей ракеткой мира, Долгополов потерял пять позиций 167 | Теннис

11:13 Рейтинг WTA. Плишкова стала первой ракеткой мира, Свитолина потеряла одну позицию, Цуренко на шесть поднялась 185 | Теннис