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Максим Долгов и Александр Горшковозов - пятые на ЧМ в синхронных прыжках в воду с вышки

Максим Долгов и Александр Горшковозов - пятые на ЧМ в синхронных прыжках в воду с вышки

Сегодня, 17 июля, в Будапеште (Венгрия) прошел четвертый день чемпионата мира по водным видам спорта. Было разыграно три комплекта наград.

У мужчин в синхронных прыжках в воду с вышки уверенно победил китайский дуэт Чен Айшен / Янь Хао (Китай) с результатом 498,48 баллов. Серебряными призерами стали россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев (458,85). Тройку призеров замкнули немцы Патрик Хаусдинг и Саша Кляйн (440,82).
Украинцы Максим Долгов и Александр Горшковозов заняли пятое место, набрав в сумме за шесть прыжков 416,31 балла.

В соревнованиях женщин в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина чемпионами мира стали китаянки Чань Яни и Ши Тиньмао (333,30 балла), опередив канадцев Дженнифер Абель и Мелиссу Ситрини Булье на 9,87 балла. Бронза в активе россиянок Надежды Бажиной и Кристины Ильиных.
Украинский дуэт Анастасия Недобига / Диана Шелестюк занял седьмое место, набрав в сумме за пять прыжков 280,56 балла.

В синхронном плавании в технической программе смешанных дуэтов победили итальянцы Манила Фламини и Джорджио Минизини (90,2979), Серебряными призерами стали россияне Михаэла Каланча и Александр Мальцев (90,2369), бронзовыми - американцы Билл Мэй и Канако Спендлав (87,6682).
Украинцы в этом виде программы не представлены.

После четырех дней соревнований в Будапеште в медальной копилке сборной Украины по прежнему три бронзовых медали, которые ранее завоевали синхронистка Анна Волошина в технической программе солисток и вместе с Елизаветой Яхно в технической программе дуэтов, а также Олег Колодий и Илья Кваша в синхронных прыжках в волу с трехметрового трамплина.  

Водные виды спорта. Чемпионат мира. Будапешт (Венгрия), 17 июля
Прыжки в воду. Мужчины. Вышка. Синхронные прыжки.
1. Чен Айшен / Янь Хао (Китай) – 498,48
2. Александр Бондарь / Виктор Минибаев (Россия) – 458,85
3. Патрик Хаусдинг / Саша Кляйн (Германия) – 440,82

5. Максим Долгов / Александр Горшковозов (Украина) – 416,31

Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м. Синхронные прыжки.
1. Чань Яни / Ши Тиньмао (Китай) – 333,30
2. Джнифер Абель / Мелисса Ситрини Булье (Канада) – 323,43
3. Надежда Бажина / Кристина Ильиных (Россия) – 312,60

7. Анастасия Недобига / Диана Шелестюк (Украина) – 280,56

Синхронное плавание. Микст. Техническая программа.
1. Манила Фламини / Джорджио Минизини (Италия) – 90,2979
2. Михаэла Каланча / Александр Мальцев (Россия) – 90,2639
3. Билл Мэй / Канако Спендлав (США) – 87,6682

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