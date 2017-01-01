Завершилось голосование по определению лучших легкоатлетов Украины в октябре, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.
У мужчин лучшим стал Николай Юхимчук, который победил в марафоне в Познани со вторым результатом сезона среди украинцев (2:14.30).
У женщин опрос выиграла победительница марафона в Дублине Наталья Легонькова, которая в Ирландии показала лучший результат сезона среди своих соотечественниц (2:28.58).
Напомним, опрос традиционно проводится среди членов Совета ФЛАУ, представителей СМИ и болельщиков. Голоса каждой из групп при подведении итогов учитывались, как треть всех голосов.
16:43 Наталья Легонькова и Николай Юхимчук - лучшие легкоатлеты Украины в октябре 146 | Легкая атлетика / Главные новости спорта
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