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Наталья Легонькова и Николай Юхимчук - лучшие легкоатлеты Украины в октябре

Наталья Легонькова и Николай Юхимчук - лучшие легкоатлеты Украины в октябреЗавершилось голосование по определению лучших легкоатлетов Украины в октябре, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

У мужчин лучшим стал Николай Юхимчук, который победил в марафоне в Познани со вторым результатом сезона среди украинцев (2:14.30).

У женщин опрос выиграла победительница марафона в Дублине Наталья Легонькова, которая в Ирландии показала лучший результат сезона среди своих соотечественниц (2:28.58).

Напомним, опрос традиционно проводится среди членов Совета ФЛАУ, представителей СМИ и болельщиков. Голоса каждой из групп при подведении итогов учитывались, как треть всех голосов.

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