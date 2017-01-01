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В историю за 41 шаг: Ключевые цифры в карьере Усэйна Болта

Мировой рекорд Усэйна Болта на 100-метровке

Завершившийся в воскресенье чемпионат мира по легкой атлетике стал последним соревнованием в карьере ямайского спринтера Усэйна Болта, восьмикратного олимпийского чемпиона и 11-кратного чемпиона мира. Болт — единственный спортсмен, которому удалось победить на дистанциях 100 и 200 метров на трех Олимпиадах подряд (в Пекине, Лондоне и Рио-де-Жанейро), также на его счету действующие рекорды мира в беге на 100 метров (9,58 секунды) и 200 метров (19,19).

Мировой рекорд Усэйна Болта на 200 м


41 шаг — за столько Болт преодолевал 100-метровую дистанцию, в том числе и во время рекордного забега на 100-метровке на чемпионате мира в Берлине 16 августа 2009 года. Средняя длина шага составила 2,44 метра, максимальная длина шага  — 2,85 метра. Во время установления мирового рекорда Болт 5,29 секунды не касался земли из полного времени 9,58 секунд. Во время 100-метровки рекордсмен вырабатывал 81580 джоулей, что в 50 раз больше, чем пуля, выпущенная из Магнума.

5 отжиманий — так Болт отпраздновал победу в 200-метровке на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году. «Я ударил себя в грудь и ринулся к толпе, крича, что было сил: «Я сделал это!» — писал Болт в автобиографии. — Я упал на пол и сделал пять отжиманий, по одному за каждую олимпийскую медаль, которую я выиграл». Через несколько дней Болт выиграл и шестую — в эстафете 4 по 100 метров.

2,7 тонны — столько весил кусок Берлинской стены с изображением Болта, который после чемпионата мира 2009 года ямайцу презентовал мэр города Клаус Воверайт. В Берлине Болт установил очередной мировой рекорд, а после финала на 200-метровке надел рубашку с надписью «Я — берлинец» (Ich bin ein Berlino).

$12 — такова средняя стоимость блюда в собственном ресторане Болта в Кингстоне, открытом в 2011 году. Заведение, стоимость которого составила порядка $5 млн, получило название «Дорожка и рекорды». В фойе ресторана на больших часах высвечено время 9,58 и 19,19, что соответствует мировым рекордам Болта. Внутри можно посмотреть победные забеги Болта, отведать традиционную ямайскую кухню и его любимые куриные крылышки и наггетсы. «Я люблю спорт и еду» — один из самых известных девизов Болта.

$13,7 тысяч — столько Болт заплатил за трехмесячного гепарда, родителей которого убили браконьеры. Болт взял детеныша под патронаж во время визита в Кению в ноябре 2009 года и дал ему имя Молния.


По материалам: ТАСС
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