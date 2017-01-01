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Сборная США выиграл медальный зачет ЧМ по легкой атлетике; украинцы на 32-м месте

Сборная США выиграл медальный зачет ЧМ по легкой атлетике; украинцы на 32-м месте

В Лондоне (Великобритания) завершился чемпионат мира по легкой атлетике. За десять дней соревнований было разыграно 48 комплектов наград

В активе сборной Украины одна серебряная медаль, обладательницей которой стала 19-летняя Юлия Левченко в прыжках в высоту. В медальной зачете украинцы занимают 32-е место.

Победила сборная США, спортсмены которой завоевали 30 медалей –10 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых. Вторые – кенийцы (5-2-4), третьи – южноафрикацы (3-1-2), четвертые – французы (3-0-2), пятые – китайцы (2-3-2), шестые – британцы (2-3-1).

По общему числу медалей первые американцы (30), вторые – кенийцы (11), третьи – поляки (8)
 
На пьедестал почета за медалями разного достоинства поднимались представители из 43-х стран.
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