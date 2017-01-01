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Хорватка Перкович стала двукратной чемпионкой мира в метании диска

Хорватка Перкович стала двукратной чемпионкой мира в метании диска

В Лондоне (Великобритания) проходит заключительный, десятый день чемпионата мира по легкой атлетике.

Олимпийская чемпионка Рио-2016, 27-летняя хорватка Сандра Перкович в метании диска с первым результатом в квалификации вышла в финал, где и победила, отправив снаряд на 70,31 м. Перкович стала двукратной чемпионкой мира. Ранее она первенствовала на чемпионате мира-2013 в Москве.

В борьбе за серебро австралийка Дани Стивенс (69,64 м) опередила француженку Мелину Робер-Мишон (66,21 м).

Напомним, украинка Наталия Семенова завершила выступление в квалификации на 13-м месте (55,83 v).

Легкая атлетика. Чемпионат мира. Лондон (Великобритания), 13 августа
Диск
1. Сандра Перкович (Хорватия) – 70,31
2. Дани Стивенс (Австралия) – 69,64
3. Мелина Робер-Мишон (Франция) – 66,21
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