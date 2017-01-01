Хорватка Перкович стала двукратной чемпионкой мира в метании диска

Легкая атлетика. Чемпионат мира. Лондон (Великобритания), 13 августа

В Лондоне (Великобритания) проходит заключительный, десятый день чемпионата мира по легкой атлетике.Олимпийская чемпионка Рио-2016, 27-летняя хорватка Сандра Перкович в метании диска с первым результатом в квалификации вышла в финал, где и победила, отправив снаряд на 70,31 м. Перкович стала двукратной чемпионкой мира. Ранее она первенствовала на чемпионате мира-2013 в Москве.В борьбе за серебро австралийка Дани Стивенс (69,64 м) опередила француженку Мелину Робер-Мишон (66,21 м).Напомним, украинка Наталия Семенова завершила выступление в квалификации на 13-м месте (55,83 v).1. Сандра Перкович (Хорватия) – 70,312. Дани Стивенс (Австралия) – 69,643. Мелина Робер-Мишон (Франция) – 66,21