Южноафриканка Семеня завоевала золото на ЧМ в беге на 800 м

В Лондоне (Великобритания) проходит заключительный, десятый день чемпионата мира по легкой атлетике.



В беге на 800 м победила 26-летня Кастер Семеня из ЮАР с лучшим результатом сезона в мире – 1 минута 55,16 секунды. Серебряным призером стала Франсина Нионсаба из Бурунди (1.55,92), бронза – у американки Эджи Уилсон (1.56,65).



Напомним, украинка Ольга Ляхова не сумела пробиться в полуфинал, заняв в предварительных забегах 26-е место (2.02,07).



Легкая атлетика. Чемпионат мира. Лондон (Великобритания), 13 августа



Женщины. 800 м

1. Кастер Семеня (ЮАР) – 1.55,16 - лучший результат сезона в мире

2. Франсина Нионсаба (Бурунди) – 1.55,92

3. Эджи Уилсон (США) – 1.56,65

В Лондоне (Великобритания) проходит заключительный, десятый день чемпионата мира по легкой атлетике.В беге на 800 м победила 26-летня Кастер Семеня из ЮАР с лучшим результатом сезона в мире – 1 минута 55,16 секунды. Серебряным призером стала Франсина Нионсаба из Бурунди (1.55,92), бронза – у американки Эджи Уилсон (1.56,65).Напомним, украинка Ольга Ляхова не сумела пробиться в полуфинал, заняв в предварительных забегах 26-е место (2.02,07).1. Кастер Семеня (ЮАР) – 1.55,16 - лучший результат сезона в мире2. Франсина Нионсаба (Бурунди) – 1.55,923. Эджи Уилсон (США) – 1.56,65