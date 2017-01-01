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Южноафриканка Семеня завоевала золото на ЧМ в беге на 800 м

Южноафриканка Семеня завоевала золото на ЧМ в беге на 800 м

В Лондоне (Великобритания) проходит заключительный, десятый день чемпионата мира по легкой атлетике. 

В беге на 800 м победила 26-летня Кастер Семеня из ЮАР с лучшим результатом сезона в мире – 1 минута 55,16 секунды. Серебряным призером стала Франсина Нионсаба из Бурунди (1.55,92), бронза – у американки Эджи Уилсон (1.56,65).

Напомним, украинка Ольга Ляхова не сумела пробиться в полуфинал, заняв в предварительных забегах 26-е место (2.02,07).

Легкая атлетика. Чемпионат мира. Лондон (Великобритания), 13 августа

Женщины. 800 м
1. Кастер Семеня (ЮАР) – 1.55,16 - лучший результат сезона в мире
2. Франсина Нионсаба (Бурунди) – 1.55,92
3. Эджи Уилсон (США) – 1.56,65
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