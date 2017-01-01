Кенийка Обири – чемпионка мира в беге на 5000 м

В Лондоне (Великобритания) проходит заключительный, десятый день чемпионата мира по легкой атлетике. Женщины разцграли награды в беге на 5000 м.



Чемпионкой мира стала кенийка Хелен Онсандо Обири с результатом 14 минут 34,86 секунды, опередив на 5,49 секунды эфиопку Алмаз Аяну, на 7,87 – голландку Сифан Хассан.



Украинки в этой дисциплине на чемпионате мира не представлены.



Легкая атлетика. Чемпионат мира. Лондон (Великобритания), 13 августа



Женщины. 5000 м

1. Хелен Онсандо Обири (Кения) – 14.34,86

2. Алмаз Аяна (Эфиопия) – 14.40,35

3. Сифан Хассан (Голландия) – 14.42,73

В Лондоне (Великобритания) проходит заключительный, десятый день чемпионата мира по легкой атлетике. Женщины разцграли награды в беге на 5000 м.Чемпионкой мира стала кенийка Хелен Онсандо Обири с результатом 14 минут 34,86 секунды, опередив на 5,49 секунды эфиопку Алмаз Аяну, на 7,87 – голландку Сифан Хассан.Украинки в этой дисциплине на чемпионате мира не представлены.1. Хелен Онсандо Обири (Кения) – 14.34,862. Алмаз Аяна (Эфиопия) – 14.40,353. Сифан Хассан (Голландия) – 14.42,73