Колумбиец Аревало – чемпион мира в ходьбе на 20 км; Дмитренко – 27-й

Легкая атлетика. Чемпионат мира. Лондон (Великобритания), 13 августа

В Лондоне (Великобритания) проходит заключительный, десятый день чемпионата мира по легкой атлетике. Мужчины разыграли медали в спортивной ходьбе на 20 км.Чемпионом мира с национальным рекордом стал колумбиец Эйдер Аревало, преодолев дистанцию за 1 час 18 минут 53 секунды. Серебро завоевал россиянин Сергей Широбоков, выступающий под нейтральным флагом, проиграв победителю две секунды. Бронзу, также с национальным рекордом, выиграл бразилец Кайо Бонфим с отставанием в 11 секунд.Украинец Руслан Дмитренко занял 27-е место с лучшим результатом в сезоне – 1:22.26, проиграв победителю 3 минуты 33 секунды. Иван Лосев финишировал 32-м также со своим лучшим результатом в сезоне – 1:23.03. Сергей Будза – 55-й – 1:29.25.В соревнованиях принимали участие 64 спортсмена, из которых трое были дисквалифицированы и трое не финишировали.1. Эйдер Аревало (Колумбия) – 1:18.532. Сергей Широбоков – 1:18.553. Кайо Бонфим (Бразилия) – 1:19.0427. Руслан Дмитренко (Украина) – 1:22.2632. Иван Лосев (Украина) – 1:23.0355. Сергей Будза (Украина) - . 1:29.25