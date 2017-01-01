В Лондоне (Великобритания) проходит заключительный, десятый день чемпионата мира по легкой атлетике. Мужчины разыграли медали в спортивной ходьбе на 20 км.
22:42 Хорватка Перкович стала двукратной чемпионкой мира в метании диска 26 | Легкая атлетика
22:29 Южноафриканка Семеня завоевала золото на ЧМ в беге на 800 м 49 | Легкая атлетика
22:18 Кенийка Обири – чемпионка мира в беге на 5000 м 77 | Легкая атлетика
19:01 Колумбиец Аревало – чемпион мира в ходьбе на 20 км; Дмитренко – 27-й 192 | Легкая атлетика
16:23 Китаянка Янь Цзяю – чемпионка мира в ходьбе на 20 км; Инна Кашина – 20-я 129 | Легкая атлетика
16:06 Вероника Марченко – бронзовый призер немецкого этапа КМ в стрельбе из классического лука 265 | Стрельба / Главные новости спорта
15:09 Игорь Главан – четвертый в ходьбе на 50 км на ЧМ в Лондоне 194 | Легкая атлетика
14:19 Советник Мейвезера: Трампу отправили приглашение на бой Флойда с Макгрегором 193 | Бокс
14:07 Кристиан Хорнер: Система Halo – шаг к беспилотным машинам 130 | Формула-1
13:49 Мужская сборная Украины по стрельбе из классического лука не прошла в ¼ финала на этапе КМ в Берлине 125 | Стрельба
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