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16:23 Китаянка Янь Цзяю – чемпионка мира в ходьбе на 20 км; Инна Кашина – 20-я 85 | Легкая атлетика

16:06 Вероника Марченко – бронзовый призер немецкого этапа КМ в стрельбе из классического лука 162 | Стрельба / Главные новости спорта

15:09 Игорь Главан – четвертый в ходьбе на 50 км на ЧМ в Лондоне 141 | Легкая атлетика

14:19 Советник Мейвезера: Трампу отправили приглашение на бой Флойда с Макгрегором 143 | Бокс

14:07 Кристиан Хорнер: Система Halo – шаг к беспилотным машинам 101 | Формула-1

13:49 Мужская сборная Украины по стрельбе из классического лука не прошла в ¼ финала на этапе КМ в Берлине 99 | Стрельба

12:10 Женская сборная Украины по стрельбе из классического лука выбыла в ¼ финала на этапе КМ в Берлине 128 | Стрельба

11:32 Макгрегор: Мейвезер — грязный человек, бьет жену на глазах у ребенка 198 | Бокс

11:26 Бой Ломаченко−Ригондо запланирован на начало зимы — СМИ 141 | Бокс