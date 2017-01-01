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Игорь Главан – четвертый в ходьбе на 50 км на ЧМ в Лондоне
Игорь Главан – четвертый в ходьбе на 50 км на ЧМ в ЛондонеВ Лондоне (Великобритания) проходит заключительный, десятый день чемпионата мира по легкой атлетике. Мужчины разыграли медали в спортивной ходьбе на 50 км.

Победил рекордсмен мира француз Йохан Дини, пройдя дистанцию за 3 часа 33 минуты 12 секунды.Серебряным и бронзовым призерами стали японцы - Хируки Араи и Каи Кобаси, проигравшие победителю более восьми минут.

Украинец Игорь Главан с лучшим результатом в сезоне занял четвертое место. Отставание украинца от победителя составило 8 минут 30 секунд, а от третьего места – 23 секунды.
Иван Банзерук финишировал 19-м  (3:49.49), Марьян Закальницкий – 27-м (3:52.29) .

В соревнованиях принимали участие 48 спортсменов, из которых 9 были дисквалифицированы, а 6 не финишировали.

Легкая атлетика. Чемпионат мира. Лондон (Великобритания), 13 августа
Мужчины. Спортивная ходьба. 50 км
1. Йохан Дини (Франция) – 3:33.12
2. Хируки Араи (Япония) – 3:41.17
3. Каи Кобаяси (Япония) – 3:41.19

4. Игорь Главан (Украина) – 3:41.42
19. Иван Банзерук (Украина) - 3:49.49
27. Марьян Закальницкий (Украина) - 3:52.29
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