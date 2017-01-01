Последние новости спорта

01:17 Торонто. Возняцки стала первой финалисткой 57 | Теннис

01:03 Американки и британцы победили в эстафете 4х100 на ЧМ в Лондоне 63 | Легкая атлетика

00:30 Немец Веттер – чемпион мира в метании копья 74 | Легкая атлетика

00:17 Сергей Cтаховский стал победителеи турнира в Словении 121 | Теннис / Главные новости спорта

23:51 Алексей Касьянов - шестой в десятиборье на ЧМ в Лондоне 90 | Легкая атлетика

23:19 Юлия Левченко завоевала первую медаль для Украины на ЧМ по легкой атлетике в Лондоне 111 | Легкая атлетика / Главные новости спорта

23:00 Эфиоп Муктар Эдрис – чемпион мира в беге на 5000 м 84 | Легкая атлетика

22:48 Австралийка Пирсон – чемпионка мира в беге на 100 м с барьерами 87 | Легкая атлетика

22:37 Алексей Касьянов опустился на 8-е место после девятого вида десятиборья на ЧМ в Лондоне 103 | Легкая атлетика