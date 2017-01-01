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Немец Веттер – чемпион мира в метании копья

Йоханнес Веттер (Германия)

В Лондоне (Великобритания) проходит девятый день чемпионат мира по легкой атлетике.

В метании копья чемпионом мира стал немец Йоханнес Веттер с результатом 89,89 м. Серебро и бронза у чешских метателей - Якуба Вадлейча (89,73) и Петра Фридриха (88,32).

Сборная Украины в этом виде программы на чемпионате мира не представлена.

Легкая атлетика. Чемпионат мира. Лондон (Великобритания), 12 августа
Мужчины. Копье.
1. Йоханнес Веттер (Германия) – 89,89
2. Якуб Вадлейч (Чехия) – 89,73
3. Петр Фридрих (Чехия) – 88,32
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