Алексей Касьянов - шестой в десятиборье на ЧМ в Лондоне

Результаты Касьянова по видам:

Легкая атлетика. Чемпионат мира. Лондон (Великобритания), 12 августа

В Лондоне (Великобритания) проходит девятый день чемпионат мира по легкой атлетике. Завершился турнир десятиборцев.Украинецв десятом виде – беге на 1500 м был шестым с результатом 4 минуты 33,86 секунды, что позволило ему с восьмого места, которое он занимал после девятого вида, подняться на итоговое шестое (8234 очка). Отметим, что в пяти видах из десяти украинец показал свои лучшие результаты в сезоне.100 м – 10,77прыжки в длину – 7,28ядро –14,99 SBпрыжки в высоту – 2,02 SB400 м – 48,64 SB110 м/б – 14,5диск –48,79 SBшест –4,70 SBкопье – 50,821500 м – 4.33,86Чемпионом мира стал француз Кевин Майер (8768 очков). Серебро и бронзу завоевали немцы Рико Фраймут (8564) и Кай Казмирек (8488).1. Кевин Майер (Франция) – 87682. Рико Фраймут (Германия) – 85643. Кай Казмирек (Германия) – 84886. Алексей Касьянов (Украина) - 8234