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Алексей Касьянов - шестой в десятиборье на ЧМ в Лондоне

Алексей Касьянов - шестой в десятиборье на ЧМ в Лондоне

В Лондоне (Великобритания) проходит девятый день чемпионат мира по легкой атлетике. Завершился турнир десятиборцев.

Украинец Алексей Касьянов в десятом виде – беге на 1500 м был шестым с результатом 4 минуты 33,86 секунды, что позволило ему с восьмого места, которое он занимал после девятого вида, подняться на итоговое шестое (8234 очка). Отметим, что в пяти видах из десяти украинец показал свои лучшие результаты в сезоне.

Результаты Касьянова по видам:
100 м – 10,77
прыжки в длину – 7,28
ядро –14,99 SB
прыжки в высоту –  2,02 SB
400 м – 48,64 SB
110 м/б – 14,5
диск –48,79 SB
шест –4,70 SB
копье – 50,82
1500 м – 4.33,86

Чемпионом мира стал француз Кевин Майер (8768 очков). Серебро и бронзу завоевали немцы Рико Фраймут (8564) и Кай Казмирек (8488).

Легкая атлетика. Чемпионат мира. Лондон (Великобритания), 12 августа
Мужчины. Десятиборье.
1. Кевин Майер (Франция) – 8768
2. Рико Фраймут (Германия) – 8564
3. Кай Казмирек (Германия) – 8488

6. Алексей Касьянов (Украина) - 8234
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