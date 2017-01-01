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Алексей Касьянов поднялся на третье место после седьмого вида десятиборья на ЧМ в Лондоне

Алексей Касьянов поднялся на третье место после седьмого вида десятиборья на ЧМ в Лондоне

В Лондоне (Великобритания) проходит девятый день чемпионат мира по легкой атлетике.

У мужчин в соревнованиях по десятиборью прошел седьмой вид – метание диска.

Украинец Алексей Касьянов с личным лучшим результатом в сезоне 48,79 м был вторым (845 очков). Дальше украинца снаряд отправил только немец Рико Фреймут – 51,17 м.
 
В общем зачете после семи видов десятиборья Касьянов вышел на третье место (6095). Лидерство сохранил француз Кевин Майер (6296), на втором месте по-прежнему немец Рико Фремут (6272).
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