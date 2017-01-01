Анна Плотицына не прошла в финал ЧМ в беге на 100 м с барьерами

Сегодня, 11 августа, в Лондоне (Великобритания) проходит восьмой день чемпионата мира по легкой атлетике. У женщин в беге на 100 м с барьерами состоялись полуфинальные забеги.



Украинка Анна Плотицына не смогла пробиться в финал. В своем забеге украинка с результатом 13,08 секунды была предпоследней, седьмой и заняла в общем протоколе 16-е место.



С лучшим временем в финал вышли австралийка Салли Пирсон (12,53), американка Доун Харпер Нельсон (12,63), немка Памела Дуткевич и американка Кристина Мэннинг (по 12,71).

