Мария Шаталова, Марина Бех и Сергей Регеда не пробились в финал ЧМ по легкой атлетике

Сегодня, 9 августа, в Лондоне (Великобритания) проходит шестой день чемпионата мира по легкой атлетике.Украинка Мария Шаталова не пробилась в финал в беге на 3000 м с препятствиями. В своем забеге украинка финишировала девятой с результатом 9 минут 54,21 секунды и заняла в общем протоколе 29-е место. В финал проходили по три лучших спортсменки в каждом из трех забегов и шесть по времени.С лучшим временем в финал вышли кенийка Беатрис Чепкойч (9.19,03), Рут Джебет из Бахрейна (9.19,52) и американка Кортни Фририкс (9.25,14).Не смогла преодолеть квалификацию и Марина Бех в прыжках в длину с результатом 6,36 м во второй попытке. Выиграла квалификацию россиянка Дарья Клишина (6,66), выступающая в качестве нейтральной спортсменки из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики. Второй была американка Тианна Бартолетта (6,64), третьей – британка Лоррэйн Уген (6,63).Не прошел в финал в метании молота Сергей Регеда с 13-м результатом 70,03 м. Лучшими в квалификации были поляк Павел Файдек (76,82), француз Квентин Биго (76,11) и белорус Павел Барейша (75,98).