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10:20 Алина Шух о дебюте на чемпионате мира по легкой атлетике (Видео) 71 | Легкая атлетика / Видео

09:41 Юлия Левченко и Владислав Мазур - лучшие легкоатлеты Украины в июле 87 | Легкая атлетика / Главные новости спорта

09:25 Абель Санчес: Ломаченко сожрет Майки Гарсию 93 | Бокс

01:06 Рохас из Венесуэлы – чемпионка мира тройном прыжке, кенийка Кипиегон победила в беге на 1500 м 147 | Легкая атлетика

00:47 Торонто. Надежда Киченок стартовала с победы в парном разряде 133 | Теннис

00:33 Торонто. Свитолина в паре с Контой не прошли во второй круг 186 | Теннис

23:52 Ямаец Омар Маклеод – чемпион мира в беге на 110 м с барьерами 127 | Легкая атлетика

23:28 Сергей Смелик не прошел в полуфинал ЧМ в беге на 200 м 172 | Легкая атлетика

23:00 Полька Влодарчик – чемпионка мира в метании молота; украинки в финал не пробились 126 | Легкая атлетика