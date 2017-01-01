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Юлия Левченко и Владислав Мазур - лучшие легкоатлеты Украины в июле

Юлия Левченко и Владислав Мазур - лучшие легкоатлеты Украины в июле

Завершилось голосование по определению лучших легкоатлетов Украины в июле, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.
 
И у мужчин, и у женщин уверенные победы одержали герои молодежного чемпионата Европы, который состоялся в польском Быдгоще.

У мужчин лучшим был признан обладатель золотой награды по прыжкам в длину Владислав Мазур (8 м 4 см).

У женщин лучшей признана Юлию Левченкоя которая в прыжках в высоту, кроме золота Быдгоща-2017 с результатом 1 м 96 см, также записала в свой актив второе место на этапе Бриллиантовой лиги в Монако с новым молодежным рекордом Украины - 1 м 97 см.
 
Опрос традиционно проводится среди членов Совета ФЛАУ, представителей СМИ и болельщиков. Голоса каждой из групп при подведении итогов учитывались, как треть всех голосов.
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