Челимо из Бахрейна - чемпионка мира в легкоатлетическом марафоне; Михайлова – 44-я

В Лондоне (Великобритания) проходит третий день чемпионата мира по легкой атлетике.



В легкоатлетическом марафоне среди женщин чемпионкой мира стала Роза Челимо из Бахрейна (2:27.11). Серебро завоевала кенийка Эдна Киплагат (2:27.18), бронзу – американка Эми Крэгг (2:27.18).



Украинки финишировали в пятом десятке. Дарья Михайлова заняла 44-е место, проиграв победительнице 14 минут 18 секунд, Татьяна Вернигор – 48-я (+16.01).



В соревнованиях принимала участие 91 спортсменка, из которых 13 не финишировали, в том числе и украинка Виктория Хапилина, которая сошла с дистанции после 30 км.



Легкая атлетика. Чемпионат мира. Лондон (Великобритания), 6 августа

Женщины. Марафон.

1. Роза Челимо (Бахрейн) – 2:27.11

2. Эдна Киплагат (Кения) – 2:27.18

3. Эми Крэгг (США) – 2:27.18

…

44. Дарья Михайлова (Украина) – 2:41.29

48. Татьяна Вернигор (Украина) – 2:43.12

Виктория Хапилина (Украина) – не финишировала

В Лондоне (Великобритания) проходит третий день чемпионата мира по легкой атлетике.В легкоатлетическом марафоне среди женщин чемпионкой мира стала Роза Челимо из Бахрейна (2:27.11). Серебро завоевала кенийка Эдна Киплагат (2:27.18), бронзу – американка Эми Крэгг (2:27.18).Украинки финишировали в пятом десятке. Дарья Михайлова заняла 44-е место, проиграв победительнице 14 минут 18 секунд, Татьяна Вернигор – 48-я (+16.01).В соревнованиях принимала участие 91 спортсменка, из которых 13 не финишировали, в том числе и украинка Виктория Хапилина, которая сошла с дистанции после 30 км.1. Роза Челимо (Бахрейн) – 2:27.112. Эдна Киплагат (Кения) – 2:27.183. Эми Крэгг (США) – 2:27.1844. Дарья Михайлова (Украина) – 2:41.2948. Татьяна Вернигор (Украина) – 2:43.12Виктория Хапилина (Украина) – не финишировала