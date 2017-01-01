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IAAF запретила российским легкоатлетам петь и слушать гимн во время ЧМ в Лондоне
IAAF запретила российским легкоатлетам петь и слушать гимн во время ЧМ в ЛондонеМеждународная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) запретила российским спортсменам исполнять и слушать гимн страны на объектах чемпионата мира в Лондоне. Об этом сообщается в регламенте участия нейтральных спортсменов на чемпионате мира.

«Национальный гимн страны нейтрального спортсмена не может исполняться при помощи средств звуковоспроизведения или а капелла рядом с любым объектом, связанным с проведением мероприятия», — говорится в регламенте. Отмечается, что запрет включает в себя, «но не ограничивается соревновательным стадионом, разминочными аренами, зоной регистрации, тренировочными аренами и отелями».

IAAF также запретила россиянам использовать спортивную форму цветов национального флага и изображать символы страны на теле.

В чемпионате мира по легкой атлетике, который пройдет с 4 по 13 августа в Лондоне, примут участие 19 россиян. Все они будут выступать под нейтральным флагом в связи с дисквалификацией Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
По материалам: lenta.ru
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