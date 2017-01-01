ЕЮОФ. Денис Баранов – серебряный призер в беге на 400 м

Европейский юношеский олимпийский фестиваль. Дьёр (Венгрия), 26 июля

Сегодня, 26 июля, в Дьёре (Венгрия) завершился третий день Европейского юношеского олимпийского фестиваля. Было разыграно 29 комплектов наград.Медальная копилка сборной Украины пополнилась одной серебряной медалью, которую завоевал легкоатлетв беге на 400 м. Украинец преодолел дистанцию за 49,33 секунды, уступив победителю из Франции Людовику Усени 0,49 секунды. Бронзовым призером стал хорват Эрик Слуга, проигравший украинцу почти секунду«Я невероятно рад, что удалось завоевать серебряную медаль и пробежать по личному результату. Сегодня бежалось намного легче, чем вчера в квалификации. На самом финише немного не хватило меня. Благодарен своим тренерам, которые подготовили меня, без их помощи ничего бы не было. Уверен, что это хоть и первая моя международная медаль, но не последняя. Буду идти вперед только вперед», - поделился эмоциями Баранов с пресс-службой НОК Украины.1. Людовик Усени (Франция) – 48,843. Эрик Слуга (Хорватия) – 50,31