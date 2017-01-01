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Андрей Проценко – победитель этапа «Бриллиантовой лиги» в Рабате

Андрей Проценко – победитель этапа «Бриллиантовой лиги» в Рабате

Вчера, 16 июля, в Рабате (Марокко) прошел десятый этап «Бриллиантовой лиги» -ежегодных коммерческих соревнований по легкой атлетике..

Украинец Андрей Проценко стал победителем в прыжках в высоту, преодолев с третьей попытки 2,29 м. В ранге победителя Проценко предпринял попытку штурмовать высоту 2,33 м, но она ему не покорилась.
Второе место разделили сразу три спортсмена – британец Робби Грабарз, болгарин Тихомир Иванов и итальянец Джанмарко Тамбери, показавшие одинаковый результат – 2,27 м.

Отметим, что Богдан Бондаренко этап в Рабате пропускал.

Ольга Земляк в беге на 400 м финишировала восьмой со временем 51,94 секунды.
Победила с рекордом соревнований Шон- Миллер-Уибо из Багам – 49,80, опередив двух американок – Наташу Хастингс на 1,06 секунды и Куанеру Хаес на 1,28.

С рекордом соревнований победителями также стали американец Райан Крузер (ядро – 22,47), канадец Андре де Грассе (200 м – 20,03) и ямайская бегунья Элайн Томпсон (100 м – 10,87).

Следующий, одиннадцатый, этап «Бриллиантовой лиги»состоится в Монако 21 июля.

Легкая атлетика. Бриллиантовая лига. Десятый этап. Рабат (Марокко). 16 июля
Мужчины. Высота.
1. Андрей Проценко (Украина) – 2,29
2. Робби Грабарз (Великобритания) – 2,27
2. Тихомир Иванов (Болгария) – 2,27
3. Джанмарко Тамбери (Италия) –  2,27

Женщины. 400 м
1. Шон- Миллер-Уибо (Багамы) – 49,80 – рекорд соревнований
2. Наташа Хастингс (США) – 50,86
3. Куанера Хаес (США) – 51,08

8. Ольга Земляк (Украина) – 51,94

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