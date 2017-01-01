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00:58 Украинцы завоевали четыре медали в четвертый день молодежного ЧЕ по легкой атлетике 101 | Легкая атлетика / Главные новости спорта

23:26 Сборная Украины по гребле на байдарках и каноэ завоевала 4 медали на ЧЕ в Пловдиве 127 | Гребля / Главные новости спорта

22:08 Олег Колодий – шестой в прыжках с метрового трамплина на ЧМ в Будапеште 131 | Прыжки в воду

21:30 Анна Волошина и Елизавета Яхно завоевали бронзу на ЧМ в технической программе дуэтов 151 | Синхронное плавание / Главные новости спорта

20:21 Джейми Маррей и Мартина Хингис – чемпионы Уимблдона в миксте 158 | Теннис / Главные новости спорта

19:47 Голландец Моллема победил на 15-м этапе «Тур де Франс»; Гривко – 89-й (+Видео) 163 | Велоспорт

18:20 Уимблдон. Федерер обыграл Чилича в финале и стал восьмикратным чемпионом (+Видео) 292 | Теннис / Главные новости спорта

17:17 Формула-1. Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании и завоевал пятый «Большой шлем» 173 | Формула-1 / Главные новости спорта

16:25 Украинцы завоевали пять медалей в третий день молодежного ЧЕ по легкой атлетике 262 | Легкая атлетика / Главные новости спорта