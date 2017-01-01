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Украинцы завоевали четыре медали в четвертый день молодежного ЧЕ по легкой атлетике

Юлия Левченко

16 июля в Быдгоще (Польша) завершился молодежный чемпионат Европы по легкой атлетике (спортсмены до 23-х лет).

В заключительный, четвертый день соревнований украинцы завоевали четыре медали – одну золотую, одну серебряную и две бронзовых.

Юлия Левченко стала чемпионкой Европы в прыжках в высоту с личным рекордом и повторив лучший результат молодежного сезона в Европе – 1,96 м с первой попытки.
Ирина Геращенко, взяв висоту 1,92 м стала серебряным призером. Вместе с украинками на пьедестал поднялась итальянка Эрика Фурлани (1,86).
Юлия Клинцова заняла шестое место с результатом 1,84 м.

Марина Бех завоевала бронзовую медаль в прыжках в длину с результатом 6,48 м. Украинка лидировала, но в заключительной попытке ее сумели обойти две спортсменки – француженка Янис Давид (6,56), ставшая победительницей и серебряный призер немка Анна Бюхлер (6,50).

Еще одну бронзу в медальную копилку сборной Украины положили Дарья Ставнича, Яна Качур, Татьяна Мельник и Катерина Климюк в эстафете 4х400 м (3.30,22). Первыми финишировали польки (3.29,66), вторыми – немки (3.30,18).

Александр Малосилов занял шестое место в тройном прыжке (15,99 м). Золото завоевал Назим Бабаев из Азербайджана с лучшим результатом европейского сезона U23  – 17,18 м.

Марина Немченко финишировала десятой в беге на 5000 м (16.24,04). В спортивной ходьбе на 20 км Мария Филюк заняла 12-е место (1.39,35), Тамара Гаврилюк – 16-е (1.42,56). У мужчин в этой же дисциплине Дмитрий Собчук финишировал 20-м (1.28,07).

По итогам чемпионата Европы U23 в Быдгоще сборная Украины собрала коллекцию из десяти медалей – трех золотых, трех серебряных и четырех бронзовых и заняла четвертое место. Победила команда Германии, в активе которой 18 медалей (4-6-8), вторыми стали британцы и поляки (по 3-4-3), пятыми – итальянцы (3-3-2), шестыми – испанцы (3-2-2).

По общему числу наград первые немцы (18), вторые – французы (13), третьи - британцы, поляки и украинцы (по 10).

Легкая атлетика. Чемпионат Европы U23. Быдгощ (Польша). 16 июля
(Финалы с участием украинцев)

Женщины
5000 м
1. Ясемин Кан (Турция) – 15.01,67 – рекорд соревнований
2. Алина Рех (Германия) – 15.10,57
3. Сара Лахти (Швеция) – 15.14,17

10. Марина Немченко (Украина) – 16.24,04

Высота
1. Юлия Левченко (Украина) – 1,96 - повторение лучшего результата европейского сезона U23
2. Ирина Геращенко (Украина) – 1,92
3. Эрика Фурлани (Италия) – 1,86

6. Лилия Клинцова (Украина) – 1,84

Длина
1. Янис Давид (Франция) – 6,56
2. Анна Бюхлер (Германия) – 6,50
3. Марина Бех (Украина) – 6,48

Спортивная ходьба. 20 км
1. Мария Перес (Испания) – 1.31,15
2. Сивиль Вайсиукевийчуте (Литва) – 1.32,21

12. Мария Филюк (Украина) – 1.39,35
16. Тамара Гаврилюк (Украина) – 1.42,56

Эстафета 4х400 м
1. Польша – 3.29,66
2. Германия – 3.30,18
3. УКРАИНА (Дарья Ставнича, Яна Качур, Татьяна Мельник, Катерина Климюк) – 3.30,22

Мужчины
Тройной прыжок
1. Назим Бабаев (Азербайджан) – 17,18 - лучшего результата европейского сезона U23
2. Симо Липсанен (Финляндия) – 17,14
3. Макс Хеб (Германия) – 16,68

6. Александр Малосилов (Украина) – 15,99

Спортивная ходьба. 20 км
1. Диего Гарсиа (Испания) – 1.22,29
2, Кари Юнгханс (Германия) – 1.22,52
3. Габриэль Борде (Франция) – 1.23,03

20. Дмитрий Собчук (Украина) – 1.28,07
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