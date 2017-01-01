Алексей Кирилин и Владислав Лавский – призеры ЧМ U18 по легкой атлетике

Алексей Кирилин пополнил медальную копилку украинских легкоатлетов, выиграв серебро в метании диска. Во второй попытке Кирилин метнул диск (1,5 кг) на отметку личного рекорда – 63,98 м.
Владислав Лавский стал бронзовым призером в прыжках в высоту с личным рекордом - 2,11 м. Победил Брейтон Пул из ЮАР с лучшим результатом юношеского сезона в мире – 2,24 м. Серебряную медаль завоевал немец Чима Ихенету (2,14).
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