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Алексей Кирилин и Владислав Лавский – призеры ЧМ U18 по легкой атлетике
В Найроби (Кения) проходит чемпионат мира по легкой атлетике U18, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

Алексей Кирилин

Алексей Кирилин пополнил медальную копилку украинских легкоатлетов, выиграв серебро в метании диска. Во второй попытке Кирилин метнул диск (1,5 кг) на отметку личного рекорда – 63,98 м.
Опередил украинца только чилиец Клаудио Ромеро, который в пятой попытке отправил снаряд на 64,33 м. У Алексея же четыре заключительные попытки были с заступами.

Владислав Лавский

Владислав Лавский стал бронзовым призером в прыжках в высоту с личным рекордом - 2,11 м. Победил Брейтон Пул из ЮАР с лучшим результатом юношеского сезона в мире – 2,24 м. Серебряную медаль завоевал немец Чима Ихенету (2,14).

Напомним, ранее золото завоевали Михаил Кохан в метании молота и Ярослава Магучих в прыжках в высоту.


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