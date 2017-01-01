Алексей Кирилин и Владислав Лавский – призеры ЧМ U18 по легкой атлетике



В Найроби (Кения) проходит чемпионат мира по легкой атлетике U18, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины. Алексей Кирилин пополнил медальную копилку украинских легкоатлетов, выиграв серебро в метании диска. Во второй попытке Кирилин метнул диск (1,5 кг) на отметку личного рекорда – 63,98 м.

Опередил украинца только чилиец Клаудио Ромеро, который в пятой попытке отправил снаряд на 64,33 м. У Алексея же четыре заключительные попытки были с заступами.

пополнил медальную копилку украинских легкоатлетов, выиграв серебро в метании диска. Во второй попытке Кирилин метнул диск (1,5 кг) на отметку личного рекорда – 63,98 м.Опередил украинца только чилиец Клаудио Ромеро, который в пятой попытке отправил снаряд на 64,33 м. У Алексея же четыре заключительные попытки были с заступами. Владислав Лавский стал бронзовым призером в прыжках в высоту с личным рекордом - 2,11 м. Победил Брейтон Пул из ЮАР с лучшим результатом юношеского сезона в мире – 2,24 м. Серебряную медаль завоевал немец Чима Ихенету (2,14).



Напомним, ранее





стал бронзовым призером в прыжках в высоту с личным рекордом - 2,11 м. Победил Брейтон Пул из ЮАР с лучшим результатом юношеского сезона в мире – 2,24 м. Серебряную медаль завоевал немец Чима Ихенету (2,14).Напомним, ранее золото завоевали Михаил Кохан в метании молота и Ярослава Магучих в прыжках в высоту.