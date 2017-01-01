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Владислав Мазур – чемпион Европы среди молодежи в прыжках в длину
В Быдгоще (Польша) проходит молодежный чемпионат Европы по легкой атлетике (спортсмены до 23-х лет). За два дня соревнования было разыграно десять комплектов наград.

В активе сборной Украины одна золотая медаль, обладателем которой стал Владислав Мазур в прыжках в длину с лучшим результатом европейского сезона среди молодежи - 8,04 м. Победной для украинца стала вторая попытка.
Игорь Гончар замкнул десятку сильнейших, прыгнув на 7,38 м.

На пятом месте с личным рекордом финишировала Марина Немченко в беге на 10 000 м -  33.44,13. Валерия Зиненко, также с личным рекордом – 12-я (34.20,21).

Пятым стал и Владимир Мысливчук в метании молота с результатом 70,30 м.

Восьмые места заняли Николай Нижник (10 000 м – 29.55,97), Карина Чередниченко (диск - 52,18 м) и семиборка Дарина Слобода (5801 очко).
Вторая украинка Римма Гордиенко в семиборье заняла 12-е место (5573).

Легкая атлетика. Чемпионат Европы U23. Быдгощ (Польша). 13-14 июля
(Финалы с участием украинцев)
Мужчины
10 000 м
1. Карлос Майо (Испания) – 29.28,06
2. Аманал Петрос (Германия) – 29.34,94
3. Эммануэль Рудольфф Левайссн (Франция) – 29.42,85

8. Николай Нижник (Украина) – 29.55,97

Длина
1. Владислав Мазур (Украина) – 8,04 – лучший результат европейского сезона среди молодежи
2. Филиппо Рандаццо (Италия) – 7,98
3. Тобиас Нилссон Монтлер (Швеция) – 7,96

10. Игорь Гончар (Украина) – 7,38

Молот
1. Бенс Халаш (Венгрия) – 73,30
2. Бенс Паштор (Венгрия) – 71,51
3. Алексей Михайлов (Германия) – 70,60

5. Владимир Мысливчук (Украина) – 70,30

Женщины
10 000 м
1. Ясемин Кан (Турция) – 31.39,80 – рекорд соревнований
2. Сара Лахти (Швеция) – 32.46,91
3. Бюсра Нур Коку (Турция) – 33.33,22

5. Марина Немченко (Украина) – 33.44,13 – личный рекорд
12. Валерия Зиненко (Украина) – 34.20,21 – личный рекорд

Диск
1. Клодин Вита (Германия) – 61,79
2. Дарья Забавска (Польша) – 59,08
3. Вероника Домьян (Словения) – 58,48

8. Карина Чередниченко (Украина) – 52,18

Семиборье
1. Кэролайн Агноу (Idtqwfhbz) – 6330
2. Верена Прайнер (Австрия) – 6232
3. Селина Леффлер (Германия) – 6070

8. Дарина Слобода (Украина) – 5801
12. Римма Гордиенко (Украина) - 5573
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