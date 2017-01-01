Владислав Мазур – чемпион Европы среди молодежи в прыжках в длину

Легкая атлетика. Чемпионат Европы U23. Быдгощ (Польша). 13-14 июля

В Быдгоще (Польша) проходит молодежный чемпионат Европы по легкой атлетике (спортсмены до 23-х лет). За два дня соревнования было разыграно десять комплектов наград.В активе сборной Украины одна золотая медаль, обладателем которой сталв прыжках в длину с лучшим результатом европейского сезона среди молодежи - 8,04 м. Победной для украинца стала вторая попытка.Игорь Гончар замкнул десятку сильнейших, прыгнув на 7,38 м.На пятом месте с личным рекордом финишировала Марина Немченко в беге на 10 000 м - 33.44,13. Валерия Зиненко, также с личным рекордом – 12-я (34.20,21).Пятым стал и Владимир Мысливчук в метании молота с результатом 70,30 м.Восьмые места заняли Николай Нижник (10 000 м – 29.55,97), Карина Чередниченко (диск - 52,18 м) и семиборка Дарина Слобода (5801 очко).Вторая украинка Римма Гордиенко в семиборье заняла 12-е место (5573).1. Карлос Майо (Испания) – 29.28,062. Аманал Петрос (Германия) – 29.34,943. Эммануэль Рудольфф Левайссн (Франция) – 29.42,858. Николай Нижник (Украина) – 29.55,972. Филиппо Рандаццо (Италия) – 7,983. Тобиас Нилссон Монтлер (Швеция) – 7,9610. Игорь Гончар (Украина) – 7,381. Бенс Халаш (Венгрия) – 73,302. Бенс Паштор (Венгрия) – 71,513. Алексей Михайлов (Германия) – 70,605. Владимир Мысливчук (Украина) – 70,301. Ясемин Кан (Турция) – 31.39,80 – рекорд соревнований2. Сара Лахти (Швеция) – 32.46,913. Бюсра Нур Коку (Турция) – 33.33,225. Марина Немченко (Украина) – 33.44,13 – личный рекорд12. Валерия Зиненко (Украина) – 34.20,21 – личный рекорд1. Клодин Вита (Германия) – 61,792. Дарья Забавска (Польша) – 59,083. Вероника Домьян (Словения) – 58,488. Карина Чередниченко (Украина) – 52,181. Кэролайн Агноу (Idtqwfhbz) – 63302. Верена Прайнер (Австрия) – 62323. Селина Леффлер (Германия) – 60708. Дарина Слобода (Украина) – 580112. Римма Гордиенко (Украина) - 5573