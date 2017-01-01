Михаил Кохан и Ярослава Магучих - чемпионы мира U18 по легкой атлетике

Чуть больше недели остается до старта XIV летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля, который 23 июля стартует самая в венгерском Дьори.Наши спортсмены активно готовятся к престижному старту, а легкоатлеты проходят проверку своих кондиций на чемпионате мира U18, который начался в Найроби (Кения).Двое представителей Юношеской Олимпийской сборной Украины, блестяще выступили на планетарном первенстве, завоевав золотые медали в метании молота и в прыжках в высоту соответственно.Михаил Кохан во второй попытке метнул молот (5 кг) на 82,31 м, чем сразу отправил в нокаут соперников. Ближайшего из них, Дамнита Сингха из Индии, он опередил на 8,11 м. Следующая попытка Михаила также была за 80 метров - 80,98 м. Следующие три не были результативными, однако на чемпионстве украинца не отразились.Ярослава Магучих не только заняла первое место, но и установила рекорд чемпионатов мира U18 по прыжкам в высоту - 1,92 м. Чемпионский титул ей обеспечил прыжок на 1,87 м. Планку на высоте рекорда чемпионата она преодолевала уже в статусе победительницы.