Сергей Смелик и Ольга Ляхова - лучшие легкоатлеты Украины в июне

Завершилось голосование по определению лучших легкоатлетов Украины в июне, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.И у мужчин, и у женщин уверенные победы одержали главные герои командного чемпионата Европы, который принимал Лилль (Франция) -Смелик на этих соревнованиях выиграл дистанцию 200 метров, а затем на чемпионате Киева выполнил норматив на чемпионат мира - 20,42.Ляхова в Лилле победила на 800-метровке и стала второй в составе эстафеты 4х400 м (3.28,02). Также Ольга на соревнованиях в Праге на дистанции 800 метров выполнила лондонский норматив - 2.00,75.Напомним, опрос традиционно проводится среди членов Совета ФЛАУ, представителей СМИ и болельщиков. Голоса каждой из групп при подведении итогов учитывались, как треть всех голосов.