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Результаты второго дня чемпионата Украины по легкой атлетике
Результаты второго дня чемпионата Украины по легкой атлетикеВчера, 6 июля, в Кропивницком прошел второй день чемпионата Украины по легкой атлетике.

Олеся Повх в полуфинале преодолела стометровку за 11,26 секунды - это лондонский норматив с точностью до сотой. Впоследствии в финале Повх также была вне конкуренции - 11,27.

В прыжках в высоту Оксана Окунева в достаточно сложных погодных условиях показала свой лучший результат сезона - 1.97 м. Попытки покорить личный рекорд - 2 метра были  не удачными. В этой дисциплине три атлетики уже выполнили нормативы на чемпионат мира. Кроме Окуневой,  это  Ирина Геращенко, которая здесь стала второй (1.92) и Юлия Левченко (1.89) - третьей.
 
также подтвердили лондонский норматив Марина Килипко, выигравшая прыжки с шестом с результатом 4.60 и Ольга Земляк в беге на 400 м (51,61).

В соревнованиях женщин по метанию молота три спортсменки приехали в Кропивницкий, уже имея нормативы. Ирина Новожилова стала лучшей (69.10), Алена Шамотина проиграла Новожилов в последней попытке и заняла второе место (69.00), Ирина Климец - третья (67.95).

Напомним, именно место, которое заняли спортсмены на чемпионате Украины, будет играть определяющую роль при формировании национальной сборной на чемпионат мира.

Легкая атлетика. Чемпионат Украины. Кропивницкий. 6 июля
Женщины
100 м
1. Олеся Повх (Запорожская) – 11,27
2. Анна Плотицына (Киевская) – 11,63
3. Алина Калистратова (Харьковская) – 11,69
400 м
1. Ольга Земляк (Ривненская) – 51,61
2. Катерина Климюк (Ривненская) – 52,26
3. Татьяна мельник (Киев) – 52,92
1500 м
1. Елена Жушман (Днепропетровская) – 4.26,38
2. Елена Сидорская (Донецкая) – 4.26,41
3. Мария Шаталова (Житомирская) – 4.26,43
Длина
1. Марина Бех (Хмельницкая ) – 6,59
2. Кристина Гришутина (Киев) – 6,38
3. Елизавета Бабий (Запорожская) – 6,29
Высота
1. Оксана Окунева (Николаевская) – 1,97
2. Ирина Геращенко (Киев) – 1,92
3. Юлия Левченко (Киев) – 1,89
Шест
1. Марина Килипко (Харьковская) – 4,,60
2. Яна Гладийчук (Киев) – 4,30
3. Анна Шелех (Донецкая) – 4,00
Молот
1. Ирина Новожилова (Херсонская) – 69,10
2. Алена Шамотина (Днепропетровская) – 69,00
3. Ирина Климец (Волынская) – 67,95

Мужчины
100 м
1. Сергей Смелик (Киев) – 10,25
2. Александр Соколов (Николаевскаяч) – 10,46
3. Эмиль Ибрагимов (Черновицкая) – 10,51
400 м
1. Виталий Бутрым (Сумская) – 46,48
2. Алексей Поздняков (Сумская) – 47,16
3. Михаил Тютюнников  (Сумская)  - 47,29
1500 м
1. Юрий Кищенко (Одесская) – 3.50,34
2. Станислав Маслов (Житомирская) – 3.50,75
3. Иван Стребков (Тернопольская) – 3.52,23
Длина
1. Владислав Мазур (Житомирская) – 7,92
2. Сергей Никифоров (Киевская) – 7,92 (-0,3)
3. Ярослав Исаченков (Харьковская) – 7,49
Молот
1. Сергей Регеда (Киевская) – 73,73
2. Евгений Виноградов (Киевская) – 70,01
3. Петр Вивчарук (Ривненская) – 67,06
По материалам: uaf.org.ua
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