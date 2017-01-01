Результаты второго дня чемпионата Украины по легкой атлетике

Легкая атлетика. Чемпионат Украины. Кропивницкий. 6 июля

Вчера, 6 июля, в Кропивницком прошел второй день чемпионата Украины по легкой атлетике.Олеся Повх в полуфинале преодолела стометровку за 11,26 секунды - это лондонский норматив с точностью до сотой. Впоследствии в финале Повх также была вне конкуренции - 11,27.В прыжках в высоту Оксана Окунева в достаточно сложных погодных условиях показала свой лучший результат сезона - 1.97 м. Попытки покорить личный рекорд - 2 метра были не удачными. В этой дисциплине три атлетики уже выполнили нормативы на чемпионат мира. Кроме Окуневой, это Ирина Геращенко, которая здесь стала второй (1.92) и Юлия Левченко (1.89) - третьей.также подтвердили лондонский норматив Марина Килипко, выигравшая прыжки с шестом с результатом 4.60 и Ольга Земляк в беге на 400 м (51,61).В соревнованиях женщин по метанию молота три спортсменки приехали в Кропивницкий, уже имея нормативы. Ирина Новожилова стала лучшей (69.10), Алена Шамотина проиграла Новожилов в последней попытке и заняла второе место (69.00), Ирина Климец - третья (67.95).Напомним, именно место, которое заняли спортсмены на чемпионате Украины, будет играть определяющую роль при формировании национальной сборной на чемпионат мира.1. Олеся Повх (Запорожская) – 11,272. Анна Плотицына (Киевская) – 11,633. Алина Калистратова (Харьковская) – 11,691. Ольга Земляк (Ривненская) – 51,612. Катерина Климюк (Ривненская) – 52,263. Татьяна мельник (Киев) – 52,921. Елена Жушман (Днепропетровская) – 4.26,382. Елена Сидорская (Донецкая) – 4.26,413. Мария Шаталова (Житомирская) – 4.26,431. Марина Бех (Хмельницкая ) – 6,592. Кристина Гришутина (Киев) – 6,383. Елизавета Бабий (Запорожская) – 6,291. Оксана Окунева (Николаевская) – 1,972. Ирина Геращенко (Киев) – 1,923. Юлия Левченко (Киев) – 1,891. Марина Килипко (Харьковская) – 4,,602. Яна Гладийчук (Киев) – 4,303. Анна Шелех (Донецкая) – 4,001. Ирина Новожилова (Херсонская) – 69,102. Алена Шамотина (Днепропетровская) – 69,003. Ирина Климец (Волынская) – 67,951. Сергей Смелик (Киев) – 10,252. Александр Соколов (Николаевскаяч) – 10,463. Эмиль Ибрагимов (Черновицкая) – 10,511. Виталий Бутрым (Сумская) – 46,482. Алексей Поздняков (Сумская) – 47,163. Михаил Тютюнников (Сумская) - 47,291. Юрий Кищенко (Одесская) – 3.50,342. Станислав Маслов (Житомирская) – 3.50,753. Иван Стребков (Тернопольская) – 3.52,231. Владислав Мазур (Житомирская) – 7,922. Сергей Никифоров (Киевская) – 7,92 (-0,3)3. Ярослав Исаченков (Харьковская) – 7,491. Сергей Регеда (Киевская) – 73,732. Евгений Виноградов (Киевская) – 70,013. Петр Вивчарук (Ривненская) – 67,06