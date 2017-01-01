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Наталья Прищепа – восьмая в беге на 800 м на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лозанне
Наталья Прищепа – восьмая в беге на 800 м на этапе «Бриллиантовой лиги» в ЛозаннеВчера, 6 июля, в Лозанне (Швейцария) состоялся восьмой этап «Бриллиантовой лиги».

В соревнованиях принимала участие одна представительница Украины. Наталья Прищепа в беге на 800 м финишировала восьмой с результатом  1 минута 58,82 секунды. Победила Франсина Нийонсаба из Бурунди (1.56,82).

В соревнованиях мужчин победили:
Джастин Гэтлин (США) – 100 м – 9,96
Вэйди Ван Никерк (ЮАР) – 400 м - 43,62 - лучший результат сезона в мире
Аман Воут (Эфиопия) – 1500 м - 3.32,20
Муктар Эдрис (Эфиопия) – 5000 м – 12.55,23  - лучший результат сезона в мире
Сэм Кендрикс (США) – шест - 5,93 м – рекорд соревнований
Педро Пабло Пикардо (Куба) – тройной прыжок -17,60
Райан Кроузер (США) – ядро - 22,39 м

В соревнованиях женщин победили:
Шарика Нелвис (США) – 100 м/б - 12,53
Дафне Шипперс (Нидерланды) 200 м - 22,10
Эшли Спенсер (США) -  400 м/б - 53,90
Франсина Нийонсаба (Бурунди) – 800 м – 1.56,82
Ивана Спанович (Сербия) – длина - 6,79 м
Мария Ласицкене (Россия)  – высота - 2,06 - лучший результат сезона в мире
Сара Колак (Хорватия) – копье - 68,43 м – лучший результат сезона в мире
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