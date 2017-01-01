Наталья Прищепа – восьмая в беге на 800 м на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лозанне

Вчера, 6 июля, в Лозанне (Швейцария) состоялся восьмой этап «Бриллиантовой лиги».



В соревнованиях принимала участие одна представительница Украины. Наталья Прищепа в беге на 800 м финишировала восьмой с результатом 1 минута 58,82 секунды. Победила Франсина Нийонсаба из Бурунди (1.56,82).



В соревнованиях мужчин победили:

Джастин Гэтлин (США) – 100 м – 9,96

Вэйди Ван Никерк (ЮАР) – 400 м - 43,62 - лучший результат сезона в мире

Аман Воут (Эфиопия) – 1500 м - 3.32,20

Муктар Эдрис (Эфиопия) – 5000 м – 12.55,23 - лучший результат сезона в мире

Сэм Кендрикс (США) – шест - 5,93 м – рекорд соревнований

Педро Пабло Пикардо (Куба) – тройной прыжок -17,60

Райан Кроузер (США) – ядро - 22,39 м



В соревнованиях женщин победили:

Шарика Нелвис (США) – 100 м/б - 12,53

Дафне Шипперс (Нидерланды) 200 м - 22,10

Эшли Спенсер (США) - 400 м/б - 53,90

Франсина Нийонсаба (Бурунди) – 800 м – 1.56,82

Ивана Спанович (Сербия) – длина - 6,79 м

Мария Ласицкене (Россия) – высота - 2,06 - лучший результат сезона в мире

Сара Колак (Хорватия) – копье - 68,43 м – лучший результат сезона в мире

Вчера, 6 июля, в Лозанне (Швейцария) состоялся восьмой этап «Бриллиантовой лиги».В соревнованиях принимала участие одна представительница Украины. Наталья Прищепа в беге на 800 м финишировала восьмой с результатом 1 минута 58,82 секунды. Победила Франсина Нийонсаба из Бурунди (1.56,82).Джастин Гэтлин (США) – 100 м – 9,96Вэйди Ван Никерк (ЮАР) – 400 м - 43,62 - лучший результат сезона в миреАман Воут (Эфиопия) – 1500 м - 3.32,20Муктар Эдрис (Эфиопия) – 5000 м – 12.55,23 - лучший результат сезона в миреСэм Кендрикс (США) – шест - 5,93 м – рекорд соревнованийПедро Пабло Пикардо (Куба) – тройной прыжок -17,60Райан Кроузер (США) – ядро - 22,39 мШарика Нелвис (США) – 100 м/б - 12,53Дафне Шипперс (Нидерланды) 200 м - 22,10Эшли Спенсер (США) - 400 м/б - 53,90Франсина Нийонсаба (Бурунди) – 800 м – 1.56,82Ивана Спанович (Сербия) – длина - 6,79 мМария Ласицкене (Россия) – высота - 2,06 - лучший результат сезона в миреСара Колак (Хорватия) – копье - 68,43 м – лучший результат сезона в мире