Голосование за лучших легкоатлетов Украины в июне

Федерация легкой атлетики Украины приглашает принять участие в голосовании по определению лучших легкоатлета и легкоатлетки Украины июне 2017 года.



Голосование проводится среди трех групп: экспертная группа (Совет ФЛАУ), представители СМИ и болельщики. Голоса каждой из групп при подведении итогов будут учитываться, как треть всех голосов.



Голосование продолжается до 10-00 вторника, 11 июля. Ниже перечень претендентов по номинациям (в алфавитном порядке).



Лучший атлет июня-2017



Роман Войцешук - победа на юношеском чемпионате Украины в Кропивницкому по многоборью с юношеским рекордом Украины (6638 очков).



Руслан Дмитренко - победа на чемпионате Украины по спортивной ходьбе в Сумах на дистанции 20 км с нормативом на чемпионат мира (1:22.35).



Сергей Смелик - победа на командном чемпионате Европы во Франции в беге на 200 м (20,53), победа на чемпионате Киева с нормативом на чемпионат мира (20,42).



Лучшая атлетика июня-2017



Ольга Земляк - два вторых места на командном чемпионате Европы во Франции - в беге на 400 м (51,88) и в составе эстафеты 4х400 м (3.28,02).



Ольга Ляхова - победа на командном чемпионате Европы во Франции в беге на 800 м (2.03,09) и второе место в составе эстафеты 4х400 м (3.28,02).



Наталья Стребкова - молодежный рекорд Украины в беге на 3000 м с препятствиями на командном чемпионате Европы во Франции (9.44,57).



Голосование болельщиков происходит по

Федерация легкой атлетики Украины приглашает принять участие в голосовании по определению лучших легкоатлета и легкоатлетки Украины июне 2017 года.Голосование проводится среди трех групп: экспертная группа (Совет ФЛАУ), представители СМИ и болельщики. Голоса каждой из групп при подведении итогов будут учитываться, как треть всех голосов.Голосование продолжается до 10-00 вторника, 11 июля. Ниже перечень претендентов по номинациям (в алфавитном порядке).- победа на юношеском чемпионате Украины в Кропивницкому по многоборью с юношеским рекордом Украины (6638 очков).- победа на чемпионате Украины по спортивной ходьбе в Сумах на дистанции 20 км с нормативом на чемпионат мира (1:22.35).- победа на командном чемпионате Европы во Франции в беге на 200 м (20,53), победа на чемпионате Киева с нормативом на чемпионат мира (20,42).- два вторых места на командном чемпионате Европы во Франции - в беге на 400 м (51,88) и в составе эстафеты 4х400 м (3.28,02).- победа на командном чемпионате Европы во Франции в беге на 800 м (2.03,09) и второе место в составе эстафеты 4х400 м (3.28,02).- молодежный рекорд Украины в беге на 3000 м с препятствиями на командном чемпионате Европы во Франции (9.44,57).Голосование болельщиков происходит по ссылке