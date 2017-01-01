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Голосование за лучших легкоатлетов Украины в июне
Голосование за лучших легкоатлетов Украины в июнеФедерация легкой атлетики Украины приглашает принять участие в голосовании по определению лучших легкоатлета и легкоатлетки Украины июне 2017 года.
 
Голосование проводится среди трех групп: экспертная группа (Совет ФЛАУ), представители СМИ и болельщики. Голоса каждой из групп при подведении итогов будут учитываться, как треть всех голосов.
 
Голосование продолжается до 10-00 вторника, 11 июля. Ниже перечень претендентов по номинациям (в алфавитном порядке).
 
Лучший атлет июня-2017

Роман Войцешук - победа на юношеском чемпионате Украины в Кропивницкому по многоборью с юношеским рекордом Украины (6638 очков).
 
Руслан Дмитренко - победа на чемпионате Украины по спортивной ходьбе в Сумах на дистанции 20 км с нормативом на чемпионат мира (1:22.35).
 
Сергей Смелик - победа на командном чемпионате Европы во Франции в беге на 200 м (20,53), победа на чемпионате Киева с нормативом на чемпионат мира (20,42).
 
Лучшая атлетика июня-2017

Ольга Земляк - два вторых места на командном чемпионате Европы во Франции - в беге на 400 м (51,88) и в составе эстафеты 4х400 м (3.28,02).
 
Ольга Ляхова - победа на командном чемпионате Европы во Франции в беге на 800 м (2.03,09) и второе место в составе эстафеты 4х400 м (3.28,02).
 
Наталья Стребкова - молодежный рекорд Украины в беге на 3000 м с препятствиями на командном чемпионате Европы во Франции (9.44,57).

Голосование болельщиков происходит по ссылке.
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