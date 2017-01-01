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В Кропивницком стартовал чемпионат Украины по легкой атлетике
В Кропивницком стартовал чемпионат Украины по легкой атлетикеВ Кропивницком стартовал главный старт национального легкоатлетического сезона - чемпионат Украины, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.
 
Главной героиней первого дня соревнований стала барьеристка с Киевщины Анна Плотицина. Уже в предварительном забеге она пробежала стометровку с результатом 12,94 секунды, что на четыре сотых лучше норматив ИААФ на чемпионат мира в Лондоне. А в финале Анне удалось еще улучшить это время, в который раз  уже в этом сезоне установив личный рекорд - 12,89.
 
В среду на стадионе «Звезда» было разыграно еще три комплекта наград. Киевлянин Артем Шаматрин вырвал одну сотую у своего земляка Богдана Чорномаза в беге на 110 м с барьерами - золото чемпионата Украины ему принесло время 13,95.
 
В толкании ядра среди мужчин победу праздновал представитель Киевской области Виктор Самолюк - 19.15, который на 37 сантиметров опередил своего принципиального соперника сумчанина Игоря Мусиенко.

У женщин при отсутствии лидеров - Галины Облещук и Ольги Голодной - лучшей стала днепрянка Виктория Клочко (16.07), для которой основной дисциплиной является метание диска.
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