В Кропивницком стартовал чемпионат Украины по легкой атлетике

В Кропивницком стартовал главный старт национального легкоатлетического сезона - чемпионат Украины, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.Главной героиней первого дня соревнований стала барьеристка с Киевщины. Уже в предварительном забеге она пробежала стометровку с результатом 12,94 секунды, что на четыре сотых лучше норматив ИААФ на чемпионат мира в Лондоне. А в финале Анне удалось еще улучшить это время, в который раз уже в этом сезоне установив личный рекорд - 12,89.В среду на стадионе «Звезда» было разыграно еще три комплекта наград. Киевлянинвырвал одну сотую у своего землякав беге на 110 м с барьерами - золото чемпионата Украины ему принесло время 13,95.В толкании ядра среди мужчин победу праздновал представитель Киевской области- 19.15, который на 37 сантиметров опередил своего принципиального соперника сумчанина Игоря Мусиенко.У женщин при отсутствии лидеров - Галины Облещук и Ольги Голодной - лучшей стала днепрянка(16.07), для которой основной дисциплиной является метание диска.