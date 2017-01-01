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Алексей Касьянов: От нас никто не ожидал победы, это и помогло
Алексей Касьянов: От нас никто не ожидал победы, это и помоглоАлексей Касьянов в индивидуальном зачете командного чемпионата Европы по многоборью в Таллинне стал вторым, чем подтвердил свой статус одного из мировых лидеров этого вида легкой атлетики. В элите он держится уже на протяжении десяти лет.
 
- Столько лет держаться на таком высоком уровне, вероятно, нелегко?
- Нелегко, потому что вид спорта у нас не легкий. Каждый день надо настраиваться на тренировку. В многоборье всегда надо пахать. Но я все равно получаю до сих пор от этого удовольствие, и мне очень приятно, что у нас такая команда и мы заняли такое высокое место.
 
- В вашей карьере было уже много командных чемпионатов Европы. Ожидаемым был этот успех именно сейчас?
- Я думаю, этого вообще никто не ожидал. Но это и хорошо. Не было дополнительной психологической нагрузки. Поэтому и выступили хорошо.
 
- Собой довольны в полной мере?
- Трудно спланировать так подготовку, чтобы в течение всего сезона находиться на высоте. Поэтому я подводился на начало сезона, чтобы хорошо выступить в Гётцисе, выполнить норматив на чемпионат мира. А этот старт был для меня в определенной степени промежуточным. Я, конечно, приложил все усилия, чтобы занять высокое место. К сожалению, на сумму баллов наложили свой отпечаток тяжелые погодные условия.
 
- Следующий ваш старт - уже на чемпионате мира в Лондоне?
- Да. В Таллинне я уже сделал для себя определенные прикидки, над чем нужно поработать, чтобы правильно подвестись. Сейчас неделю отдохну и начну усиленно и целенаправленно готовиться к чемпионату мира.

Напомним, чемпионат мира по легкой атлетике-2017 состоится 5-13 августа в Лондоне.
По материалам: uaf.org.ua
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