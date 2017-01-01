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Алина Шух: Эмоции во время командных соревнований ни с чем не сравнить

Алина Шух: Эмоции во время командных соревнований, ни с чем не сравнить

18-летняя броварчанка Алина Шух - главная героиня командного чемпионата Европы по многоборью, который состоялся 1-2 июля в Таллинне. Выиграв соревнования женщин, она сделала весомый вклад в победу сборной Украины. По возвращении на родину она не скрывала эмоции.
 
- Замечательные эмоции. Я раньше никогда не выступала именно на командных чемпионатах Европы. И те ощущения, когда мы все переживали - выиграем или нет, а потом когда поняли, что выиграли - это так здорово, эмоции переполняли. Все наши атлеты молодцы, старались, друг друга поддерживали. Я очень довольна.
 
- Больше довольны командной победе или личной?
- Конечно, я боролась за победу, ставила себе это целью. И, наверное, это два равноценных успеха.
 
- В марте чемпионат Европы в помещении был вашим первым взрослым стартом топ-уровня. Таллинн - уже второй такой опыт. Осваиваетесь во взрослой компании?  
- Потихоньку так. Иду туда, вперед и ввысь.
 
- Присутствует еще психологическая нагрузка от того, что вокруг более опытные атлеты?  
- Я бы не сказала, что это давит на меня. Все зависит от того, насколько готова я лично. Если я чувствую уверенность в себе - не важно, как выступают другие, все проходит спокойно, отлично. А вот если есть недоработки именно в моей подготовке, то тогда хоть соревнуюсь в Украине, хоть за рубежом, всегда есть определенный дискомфорт.
 
- Сейчас с готовностью все было хорошо?  
- Да конечно. Уже настал тот самый пик сезона, и форма должна быть на высшем уровне. Еще, по крайней мере, в течение месяца. И поэтому практически всеми результатами я довольна. Это - многоборье, и здесь очень трудно устанавливать личный рекорд в каждом виде. Так, в целом я своим выступлением в каждой дисциплине довольна.
 
- В начале сезона вы говорили, что главный старт года для вас - юниорский чемпионат Европы. Но в Таллинне вы уже выполнили норматив на взрослый чемпионат мира. Будете менять приоритеты?  
- Мы готовились именно к чемпионату Европы среди юниоров, и сейчас все мои мысли нацелены именно на эти соревнования. А после них будем что-то конкретно говорить о дальнейших планах.

По материалам: uaf.org.ua
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