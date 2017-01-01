Бондаренко и Проценко сделали победный дубль на турнире в Венгрии

3-4 июля венгерский город Секешфехервар принимал международный легкоатлетический турнир «Мемориал Иштвана Дьюлаи». В секторе для прыжков в высоту украинцы оформили победный дубль.И Богдан Бондаренко, и Андрей Проценко преодолели 2,30 м. Богдан сделал это с первой попытки, что и принесло ему победу. Андрею планка на этой высоте покорилась с третьего раза и он второй с лучшим результатом сезона и нормативом для участия в чемпионате мира. Третьим стал итальянец Джанмарко Тамбери (2,28 м).В соревнованиях также принимала участие украинская бегунья Мария Шаталова, которая финишировала шестой на дистанции 3000 метров с препятствиями с результатом - 9.41,32 мин. Победила эфиопка Этена Диро (9.20,01 мин).